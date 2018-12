Mundo

Turquia pede prisão para dois altos chefes

O Ministério Público de Istambul, Turquia, emitiu ontem uma ordem de prisão contra duas pessoas que ocupam altos cargos na Arábia Saudita, Ahmed al-Assiri e Saud al-Qahtani, por estarem alegadamente envolvidos no assassinato do jornalista Jamal Khashoggi.

Jornalista foi assassinado a mando do príncipe saudita

Fotografia: DR

Segundo a televisão turca TRT, a ordem de prisão contra os dois homens, supostamente próximos do príncipe herdeiro Mohamed bin Salman, aponta que são dois dos responsáveis de planear a morte, que ocorreu no consulado saudita em Istambul, a 2 de Outubro.

A agência de notícias turca Anadolu indicou que o Ministério Público pediu o mandado de prisão de Al-Qahtani e Al-Assiri e que um tribunal de Istambul o confirmou depois de o avaliar.

Tanto Saud al-Qahtani, considerado um dos conselheiros mais próximos do príncipe, como o brigadeiro-general Ahmed al-Assiri, vice-chefe dos serviços secretos sauditas, foram exonerados dos cargos em Outubro passado por ocasião do escândalo causado pelo assassinato de Jamal Khashoggi.

O Governo dos Estados Unidos da América impôs sanções a Al-Qahtani em Novembro, acusando-o de estar envolvido em “parte do planeamento e da execução da operação que levou ao assassinato de Khashoggi”.

Ahmed al-Assiri, no entanto, não está na lista das 17 pessoas abrangidas pelas sanções do Governo de Washington. Uma equipa de 15 agentes sauditas, supostamente enviados por Al-Qahtani, assassinou Jamal Khashoggi a 2 de Outubro no consulado saudita em Istambul, onde o jornalista foi tratar de alguns documentos que lhe permitiriam casar-se com a sua noiva turca.

As autoridades de Riade admitiram o homicídio, mas não esclareceram o que aconteceu com o cadáver.

O Ministério Público da Turquia declarou ter provas de que Jamal Khashoggi foi sufocado e que o seu corpo foi esquartejado para o fazer desaparecer, mas que não encontrou pistas para localizar os restos mortais.