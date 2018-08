Mundo

Turquia promete retaliar contra sanções dos EUA

A Turquia ameaçou os Estados Unidos com medidas de retaliação após as sanções impostas por Washington aos ministros turcos do Interior e da Justiça em resposta à prisão do pastor Andrew Brunson. O Presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, criticou “a mentalidade evangelista e sionista dos EUA.”

Fotografia: DR

As sanções decretadas por Washington consistem na apreensão de bens e activos de Süleyman Soylu e Abdulhamit Gül, informou o Departamento do Tesouro dos EUA. A Administração Trump também proibiu qualquer cidadão dos EUA de fazer negócios com esses dirigentes turcos.

“Não há dúvida de que isto vai prejudicar imenso os esforços construtivos feitos para resolver os problemas entre os dois países”, afirmou o Ministério dos Negócios Es-trangeiros turco num comunicado. “Haverá uma resposta imediata a essa atitude agressiva”, lê-se ainda.

Acusado pelas autoridades turcas de actividades “terroristas” e espionagem, o pastor protestante Andrew Brunson foi colocado há uma semana sob prisão domiciliária, em Esmirna, na costa ocidental do país, após um ano e meio de detenção.

“Acreditamos que tenha sido vítima de tratamento injusto e injustificado por parte do Governo turco”, disse Sarah Sanders, porta-voz da Casa Branca, ao anunciar as sanções.

“A injusta detenção do pastor Brunson e a sua perseguição pelas autoridades turcas são simplesmente inaceitáveis”, reagiu por sua vez o secretário do Tesouro dos Estados Unidos, Steven Mnuchin.