Turquia vai instalar sistema de mísseis anti-balísticos

Chinesas fomentam turismo da fertilidade

Com o Governo a incentivar os casais a terem mais filhos, a China converteu-se numa “mina de ouro” para as empresas que ajudam as mulheres a engravidar. As mulheres chinesas estão a estimular o “turismo da fertilidade”, um sector que se estende do Sudeste asiático ao Sul da Califórnia, oferecendo fertilização “in vitro”, congelamento de óvulos e outros serviços que muitas vezes não estão disponíveis na China ou não inspiram confiança.