UA avalia a preparação das eleições autárquicas

A Comissária para os Assuntos Políticos da União Africana (UA), Minata Samate, chega na próxima semana a Luanda para, durante três dias, abordar com as autoridades angolanas assuntos sobre Democracia, Governação, Direitos Humanos e Eleições, entre outras questões.

A visita é, também, uma oportunidade para avaliar a evolução do processo de democratização em Angola, incluindo a preparação das eleições autárquicas, previstas para o próximo ano.

A troca de informações sobre o combate à corrupção em África, análise da experiência de Angola, o reforço do Estado de Direito, a promoção dos Direitos Humanos no continente vão, igualmente, fazer parte da agenda, tal como o Protocolo sobre a Livre Circulação de Pessoas.

Com vista a preparar a viagem, a comissária da UA recebeu ontem, em Addis-Abeba, o embaixador de Angola na Etiópia, Francisco da Cruz, também representante permanente junto da União Africana e da Comissão Económica das Nações Unidas para África.

/>Num comunicado, os Serviços de Imprensa da Embaixada de Angola na Etiópia referem que a deslocação de Minata Samate se enquadrada no reforço das relações de cooperação entre o Governo e a União Africana. A inserção de quadros angolanos na UA, incluindo nas Missões de Observação de Eleições., também vai ser discutido.

Francisco da Cruz e Minata Samate falaram também do V Congresso da Conferência das Jurisdições Constitucionais de África (CJCA), que Luanda alberga entre os dias 9 e 13. A comissária está convidada. Sob o lema “Os tribunais - Conselhos Constitucionais como Garantes da Constituição e dos Direitos e Liberdades Fundamentais”, o Congresso é co-organizado pelo Tribunal Constitucional de Angola e a CJCA.