Mundo

UA disposta a apoiar revisão constitucional

O presidente da Comissão da União Africana, Mussa Faki Mahamat, disse que “há um problema constitucional” na Guiné Bissau e que a organização está disposta a dar apoio técnico para a solução da questão.

Presidente da Comissão da União Africana, Mussa Faki Mahamat

Fotografia: DR

“Tive oportunidade de falar com o ministro dos Negócios Estrangeiros, Primeiro-Ministro, presidente do Parlamento e agora com o senhor Presidente da República e chegou-se à conclusão clara de que há um problema constitucional na Guiné Bissau”, afirmou Mussa Faki Mahamat.

O presidente da Comissão da União Africana falava aos jornalistas no final de um encontro mantido na sexta-feira com o Chefe de Estado guineense, José Mário Vaz, no âmbito de uma visita de 24 horas que efectuou a Bissau para analisar a evolução política no país.

“A União Africana, em concertação com a CEDEAO (Comunidade Económica dos Estados da África Ocidental), pode dar um apoio técnico para a solução da questão”, disse, sublinhando que há conflitos de competência no Estado.

“A duplicação ou triplicação de hierarquias à testa de um Estado nunca é uma boa escolha e, geralmente, o exemplo é recorrente em África; quando coisas do género acontecem são feitos referendos para dotar o país de uma Constituição que possa de maneira clara e precisa definir as atribuições de uns e de outros para um funcionamento harmonioso das instituições”, salientou.

Mussa Faki Mahamat sublinhou também que a Guiné Bissau está numa fase importante da sua história política e institucional com eleições legislativas previstas para Novembro e presidenciais em 2019. O presidente da Comissão da União Africana confirmou o apoio da organização ao processo eleitoral com uma missão técnica e de observação eleitoral.

Mussa Faki Mahamat reuniu-se também com os partidos políticos com e sem assento parlamentar e com a sociedade civil.