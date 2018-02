Mundo

UA rejeita reconhecer presidência de Odinga

A União Africana (UA) criticou a decisão da oposição queniana que anunciou na semana passada o acto de posse fictícia do seu líder, Raila Odinaga, como Presidente do país e pediu respeito pela vontade popular expressa nas urnas.

Presidente da Comissão da UA Moussa Faki Mahamat (à esquerda) lança apelo à contenção

Fotografia: Simon Maina| AFP

O presidente da Comissão da União Africana, Moussa Faki Mahamat, declarou que a UA rejeita qualquer acto susceptível de prejudicar a ordem constitucional e o respeito pelo Estado de Direito no Quénia.

Moussa Faki Mahamat disse ter notado, com preocupação, a organização pela coligação da oposição, Super Aliança Nacional (NASA), de uma cerimónia durante a qual Raila Odinga se autoproclamou “Presidente do povo”.

Citado pelo órgão de imprensa da UA na sexta-feira, Moussa Faki Mahamat instou todas as partes em causa a absterem-se de tais iniciativas que põem igualmente em perigo a estabilidade política do Quénia.

O líder da Comissão Africana apelou a todos os intervenientes em causa para agirem no estrito respeito pela Constituição do Quénia e por outras leis pertinentes.

Segundo o comunicado da UA, Moussa Faki Mahamat “está a acompanhar estreitamente a evolução da situação política no Quénia”, lembrando que a Missão de Observação Eleitoral da UA, liderada pelo ex-Presidente sul-africano, Thabo Mbeki, supervisionou a repetição das eleições presidenciais cujos resultados foram validados pelo Tribunal Constitucional queniano.

“Neste contexto e em conformidade com os instrumentos pertinentes, nomeadamente a Carta Africana sobre a Democracia, Eleições e Governação, a União Africana rejeita todas as iniciativas que comprometem a ordem constitucional e o Estado de Direito”, sublinhou Moussa Faki Mahamat. O líder da Comissão Africana aconselhou os quenianos a continuarem a respeitar o Estado de Direito e a consolidar as suas instituições democráticas, evitando qualquer iniciativa que possa minar a estabilidade do país e o desenvolvimento económico e social.

O dirigente exprimiu, finalmente, a disposição da UA em ajudar a apaziguar as tensões actuais com base no princípio fundamental do respeito pela ordem constitucional e pelo Estado de Direito Democrático.

O actual Presidente queniano, Uhuru Kenyatta, foi reeleito em Outubro passado com mais de 98 por cento dos votos, após eleições repetidas, mas boicotadas pela oposição.

Uhuru Kenyatta já tinha vencido o escrutínio de Agosto, mas o Tribunal Supremo do país tomou uma medida rara ao anular os resultados da votação, citando irregularidades no processo eleitoral.

A oposição de Raila Odinga boicotou o segundo pleito de Outubro e continua a contestar os resultados.

A Justiça queniana considera o acto de posse fictício de Raila Odinga um crime de alta traição, uma ofensa punível com a pena capital.