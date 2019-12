Mundo

UE anuncia novo financiamento à RDC para o combate ao Ébola

A Comissão Europeia anunciou hoje uma nova verba de 50 milhões de euros para ajuda humanitária na República Democrática do Congo (RDC), nomeadamente a populações afectadas pela epidemia de Ébola.

Segundo um comunicado, a verba hoje anunciada irá responder a necessidades urgentes e dará uma continuidade ao apoio à população da RDC, nomeadamente para melhorar a segurança alimentar e o acesso a serviços de saúde. O anúncio foi feito hoje em Addis Abeba pelo embaixador da união Europeia junto da União Africana, Ranieri Sabatucci, durante o Fórum África contra o Ébola, que reúne parceiros e o sector privado.

A maior fatia (40 milhões de euros) do financiamento destina-se a apoiar o acesso a cuidados de saúde gratuitos e de qualidade para as populações que vivem nas áreas afectadas pela epidemia do Ébola.

Os restantes dez milhões destinam-se a financiar a resposta à crise alimentar na República Democrática do Congo. A UE tem em vigor até final do ano e desde 2014 um plano de longo prazo de apoio ao sistema de saúde na RDC no valor de 180 milhões de euros.