UE apela à concretização do acordo de paz assinado

A União Europeia apelou, ontem, ao Governo e à Renamo para a concretização rigorosa do acordo entre as partes envolvidas, que garanta uma paz definitiva.

“Reiteramos a importância da implementação do acordo de paz definitiva para garantir estabilidade duradoura no país”, lê-se num comunicado da UE distribuído, após a 28ª sessão de Diálogo Político com o Governo.

O Chefe de Estado moçambicano, Filipe Nyusi, e o presidente da Renamo, Ossufo Momade, assinaram, a 6 de Agosto do ano passado, o Acordo de Paz e Reconciliação, Nacional que prevê, entre vários aspectos, o desarmamento do braço armado do principal partido de oposição em Moçambique.

No comunicado, a UE salientou o apoio ao cumprimento do calendário definido para o processo de Desmobilização, Desmilitarização e Reintegração (DDR) do braço armado da Renamo.

A UE acrescenta, na nota, que as duas delegações abordaram a situação da violência armada em Cabo Delgado, os seus efeitos em Moçambique, bem como as implicações regionais. “As delegações condenaram os ataques terroristas perpetrados nesta província”, acrescenta a União Europeia no comunicado.

Cabo Delgado, província onde avança o maior investimento privado de África para exploração de gás natural, está sob ataque desde Outubro de 2017 por rebeldes armados, classificados, desde o início do ano, pelas autoridades moçambicanas e internacionais como uma ameaça terrorista.

Desde há um ano, o grupo Estado Islâmico passou a reivindicar algumas das incursões.

Em dois anos e meio de conflito, estima-se que já tenham morrido, no mínimo, 600 pessoas e cerca de 200 mil já tenham sido afectadas, sendo obrigadas a refugiar-se em lugares mais seguros, perdendo residências, lavras e outros bens.



Defesa do ambiente

O Presidente Filipe Nyusi apelou, ontem, a uma utilização racional e sustentável dos recursos marinhos, assinalando a sua importância para a sobrevivência de milhões de moçambicanos.

“Dos mares e dos oceanos depende a vida de milhões de moçambicanos, por isso, preservar os seus ecossistemas e explorar de forma apropriada os recursos que deles brotam é um imperativo existencial, como espécie humana e condição indispensável para o desenvolvimento sustentável que tanto almejamos”, disse Filipe Nyusi, numa mensagem por ocasião do Dia Mundial dos Oceanos, que se assinalou segunda-feira.

A protecção dos ecossistemas marinhos, como os mangais, é fundamental para a manutenção dos habitats marinhos e reprodução de espécies cruciais para a segurança alimentar dos moçambicanos e para a economia, lia-se na mensagem.

“Exortamos todos os compatriotas a juntarem-se aos esforços do Governo de Moçambique, utilizando de forma racional, responsável e sustentável os nossos recursos marinhos para reverter a situação de degradação dos ecossistemas marinhos, exacerbada pelas mudanças climáticas”, sublinhou o Chefe de Estado moçambicano.

Filipe Nyusi avançou que a preservação de um ecossistema marinho e oceânico saudável, limpo e inclusivo deve ser um compromisso de todos os moçambicanos.

Nyusi realçou que os mo-çambicanos não devem ficar indiferentes ao presente e futuro dos oceanos, frisando que a vida do país está indelevelmente ligada aos ecossistemas marinhos, porque é banhado pelo Oceano Índico.