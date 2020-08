Mundo

UE defende diálogo com Lukashenko

O chefe da diplomacia europeia, Josep Borrell, afirmou, ontem, que Bruxelas não quer converter a Bielorrússia numa "segunda Ucrânia", e defende que é necessário negociar com o Presidente Alexander Lukashenko.

Pela segunda semana consecutiva, os protstos prosseguem

Fotografia: DR

Numa entrevista publicada ontem no diário espanhol "El País", o Alto Representante da União Europeia para a Política Externa, afirmou que Bruxelas "não tem intenção de converter a Bielorrússia numa segunda Ucrânia", referindo-se ao conflito com a Rússia após a anexação da Crimeia em 2014.



A UE rejeitou o resultado das eleições presidenciais de 9 de Agosto, na Bielorrússia, onde ocorrem vários protestos após a reeleição de Lukashenko, no poder há 26 anos.



"A tensão entre a Europa e a Rússia foi marcada com tiros, violência e uma desintegração do território ucraniano que ainda hoje perdura. O problema dos bielorrussos hoje não é escolher entre a Rússia e a Europa. Trata-se de escolher entre liberdade e democracia", afirmou Joseph Borrell.



O chefe da diplomacia europeia realçou que é necessário continuar o diálogo com Lukashenko, comparando com a situação do Presidente venezuelano, Nicolás Maduro.



"Maduro e Lukashenko estão exactamente na mesma situação. Não reconhecemos que foram eleitos legitimamente. Mas, queiramos ou não, eles controlam o Governo e devemos continuar a lidar com eles, embora não reconheçamos a sua legitimidade democrática", explicou o diplomata.



A crise na Bielorrússia foi desencadeada após as eleições de 9 de agosto, que segundo os resultados oficiais reconduziu o Presidente Alexander Lukashenko, no poderpara um sexto mandato, com mais de 80 por cento dos votos.



O Presidente francês, Emmanuel Macron, propõe, também, uma mediação europeia entre os diferentes actores envolvidos na actual crise política na Bielorrússia, indicando que tal diálogo também deveria contar com a participação da Rússia.



"Um diálogo entre as autoridades, a oposição e a sociedade civil é (...) indispensável. Esperamos que esse diálogo possa ser iniciado pelos próprios bielorrussos. Mas a União Europeia está, no entanto, disposta a acompanhá-lo, se o nosso papel de mediação puder ser útil e for desejado pelos bielorrussos, com outras instituições, nomeadamente a Organização para a Segurança e Cooperação na Europa (OSCE), e incluindo a Rússia no exigente diálogo", afirmou o Chefe de Estado francês.





Manifestações

Dezenas de milhares de bielorrussos voltaram, ontem, às ruas para protestar contra o actual poder.



A agência France Press (AFP) descreveu que, munidos de bandeiras brancas e vermelhas, as cores dos protestos, os manifestantes reuniram-se na Praça da Independência e nas ruas circundantes, entoando slogans como "liberdade!".



Já os órgãos de Comunicação Social ligados à oposição, que também têm feito relatos sobre manifestações semelhantes em outras cidades da Bielorrússia, falam em "mais de de 100 mil manifestantes na capital bielorrussa", no segundo domingo consecutivo de protestos.



Em causa está a reeleição do Presidente bielorrusso, Alexander Lukashenko, o qual tem enfrentado manifestações diárias e um movimento de greve convocado pela oposição, desde que foram anunciados os resultados que lhe atribuíram a vitória com maioria contra Svetlana Tikhanovskaia.



Os manifestantes contestam os resultados, considerando-os "fraudulentos", e denunciam "repressão brutal", como descreve a AFP.