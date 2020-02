Mundo

UE deplora decisão dos EUA de utilizar minas anti-pessoais

A União Europeia deplorou, ontem, a decisão dos Estados Unidos de voltar a autorizar a utilização de minas anti-pessoais nas forças militares, considerando-a contraditória com os esforços para banir estes engenhos, que vitimam sobretudo crianças.

Fotografia: DR



Em comunicado, o porta-voz do chefe da diplomacia europeia, Josep Borrell, co-meça por apontar que a decisão recentemente anunciada pela Casa Branca vai contra a norma global contra minas anti-pessoais “que salvou dezenas de milhares de pessoas ao longo dos últimos 20 anos”, e é uma contradição com os esforços que têm sido feitos, incluindo pelos norte-americanos, para erradicar este armamento e prestar apoio às vítimas, na grande maioria crianças.

“A convicção de que estas armas são incompatíveis com a Lei Humanitária Internacional levou 164 Estados a aderir à Convenção de Proibição às Minas Anti-Pessoais, incluindo todos os Estados-membros”, refere o comunicado divulgado em Bruxelas pelo porta-voz do Alto Representante da UE para a Política Externa, que sublinha que “a sua utilização, onde e quando quer que seja, e por qualquer actor, continua a ser absolutamente inaceitável para a UE”.

O corpo diplomático europeu lembra que “a UE e os Estados Unidos são ambos grandes doadores” à escala mundial para acções de limpeza de minas, educação para os seus riscos, assistência às vítimas e destruição destes engenhos, pelo que a decisão das autoridades norte-americanas de voltarem a permitir a utilização “não só é uma contradição directa com estas acções, como também afecta negativamente a ordem internacional baseada nas regras”.

A concluir, a UE diz continuar a contar com os Estados Unidos para que continuem a ser “um parceiro” e um dos principais países assistentes nas acções a nível mundial contra as minas anti-pessoais.

Na sexta-feira, o Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou a suspensão das restrições impostas em 2014 ao Exército norte-americano em relação ao uso de minas anti-pessoais, conhecidas pelo grande perigo que representam para as populações.

“Esta nova política vai permitir aos militares usarem, em circunstâncias excepcionais, minas anti-pessoais avançadas e não permanentes, projectadas especificamente para reduzir ferimentos a civis e parceiros de coligação”, explicita o comunicado emitido pela Casa Branca, em Washington, citado pela agência France Press.

Com esta decisão, Donald Trump reverteu uma medi-da tomada pelo antecessor, Barack Obama.

A deliberação da actual administração norte-americana também vai contra o tratado de Otava, que proíbe o uso deste tipo de minas e que foi ratificado por 164 países.

O tratado proíbe a utilização, armazenamento, produção ou transferência de minas anti-pessoais.

Obama tinha proibido o uso destas armas, excepto na península coreana.