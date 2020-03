Mundo

UE e Ancara discutem sobre a guerra na Síria

O chefe da diplomacia da União Europeia, Josep Borrell e Ancara discutiram, ontem, a situação militar no Noroeste da Síria.

Fotografia: DR



Borrel, que permanece na Turquia até hoje, analisou com os responsáveis turcos as "consequências humanitárias que as populações civis sofrem no terreno (Idlib, Síria) e a situação dos refugiados sírios na Turquia”.

Avião abatido

Um avião de combate do Governo sírio foi abatido, ontem, por um F-16 do Exército turco na província de Idlib, na Síria, onde ocorrem confrontos entre soldados sírios e turcos, segundo o Observatório Sírio para os Direitos Humanos (OSDH). É o terceiro avião do Exército sírio abatido pela aviação turca desde domingo. Em Damasco, a agência oficial síria Sana confirmou que as forças turcas tinham "visado" um dos aviões de combate em Idlib, mas sem dizer se este havia sido abatido.

Em Ancara, o Ministério da Defesa turco confirmou a queda do aparelho.

"Como parte da Operação "Escudo da Primavera", que continua com sucesso, um avião L-39 pertencente ao regime sírio foi abatido", referiu um comunicado do ministério turco da Defesa.

Segundo o OSDH, o avião abatido caiu na região sob controlo governamental, no sul da província de Idlib.

A Turquia, que apoia grupos rebeldes, está a deslocar soldados para a vizinha Síria, principalmente na província de Idlib, a última grande fortaleza extremista que Damasco tenta recuperar.