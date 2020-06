Mundo

UE e Reino Unido intensificam negociação para acordo comercial este ano

A União Europeia (UE) e o Reino Unido retomaram hoje, em Bruxelas, as negociações presenciais sobre o futuro da relação comercial entre as partes com o objectivo de as intensificar e concluir antes do final deste ano.

Fotografia: DR

As negociações foram retomadas hoje de manhã com [o negociador britânico] David Frost e restante equipa, num formato restringido. Aproveitaremos ao máximo as nossas conversações, que serão intensificadas nas próximas semanas e meses", escreveu o líder da delegação da UE, Michel Barnier, no seu perfil da rede social Twitter.

Barnier acrescentou que o objectivo dos 27 é dar forma a uma futura relação "exaustiva" com o Reino Unido e sublinhou que Bruxelas continua "tranquila e unida em torno dos seus princípios e valores".

Até ao momento, os avanços na negociação entre Bruxelas e Londres têm sido nulos.

Dado a falta de progressos nas três últimas rondas de conversações, realizadas por videoconferência devido à pandemia de covid-19, e da recusa britânica e, prolongar para além de 31 de Dezembro a transição que está a ser negociada, o Governo de Londres e a UE decidiram, assim, intensificar o diálogo durante as próximas semanas.

De hoje até sexta-feira, Barnier e Frost, bem como os membros mais próximos das respectivas delegações, estarão presencialmente em Bruxelas.

<\/scr"+"ipt>"); //]]>--> justify;">Durante a semana, as delegações vão analisar questões em que o consenso parece mais difícil de se obter, como os dossiês das pescas, as condições para garantir uma concorrência justa, a cooperação judicial e a forma de governação após a conclusão do futuro convénio.

Por outro lado, estarão na mesa das negociações temas como o comércio de bens e serviços, a participação britânica nos programas e projectos da UE, energia e transportes.

Segundo a agenda, as conversações começaram hoje de manhã com um encontro entre Barnier e Frost, que não se reuniam pessoalmente desde Março.

Depois desta semana, as rondas negociais, presenciais, continuarão ao longo de Julho em Bruxelas ou em Londres.

As duas partes voltarão, depois, a reunir-se entre 17 e 21 de Agosto na capital belga.

"A nossa mensagem global para as próximas semanas e meses é a de que se vão intensificar as nossas negociações para que se possam registar progressos e um acordo", declarou o porta-voz comunitário, Daniel Ferrie, numa conferência de imprensa diária da Comissão Europeia (CE).