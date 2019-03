Mundo

UE e Trípoli cooperam no sector de segurança

A União Europeia reafirma o apoio ao ministério líbio do Interior, em particular nos domínios da formação, do desenvolvimento, da reabilitação e do aperfeiçoamento do pessoal do referido ministério em matéria de controlo das fronteiras e de troca de informações, indica um comunicado europeu publicado em Tripoli.

Fotografia: DR

O apoio foi expresso no domingo pelo chefe da Missão de Assistência para a Gestão Integrada das Fronteiras da União Europeia na Líbia, Vincenzo Tagliaferri, no termo de um encontro com o ministro líbio do Interior, Fathi Pachagha.

Segundo o documento, Fathi Pachagha, sublinhou a vontade do seu pelouro abrir perspectivas de cooperação em todos os domínios com a missão europeia.

Também manifestou o interesse na execução de todos os programas que permitam aumentar a eficácia dos empregados do ministério líbio do Interior.

O presidente do Conselho Presidencial líbio do Governo de União Nacional, Fayez al-Sarraj, recebeu no fim-de- semana passado Vincenzo Tagliaferri com quem discutiu sobre os últimos desenvolvimentos da situação política e as relações de cooperação en-

tre o Governo de União Nacional e as instituições da União Europeia (UE).

A EUBAM na Líbia foi criada a 22 de Maio de 2013 por decisão do Conselho da UE com o objectivo de "ajudar as autoridades líbias a dotarem-se das capacidades necessárias para melhorarem a segurança nas fronteiras líbias terrestres, marítimas e aéreas” e definir, a mais longo prazo, "uma estratégia mais larga de gestão integrada das fronteiras.”