UE favorável ao adiamento da saída do Reino Unido

Os embaixadores dos 27 Estados-membros da União Europeia reuniram-se, ontem de manhã, e concordaram todos com a necessidade de um novo adiamento do “Brexit”.

As propostas do Primeiro-Ministro sobre o “Brexit” voltaram a ser chumbadas pelo Parlamento

Durante o fim-de-semana, continuam a trabalhar para encerrarem o procedimento escrito que confirme a extensão do prazo, revelaram fontes europeias.

Assim sendo, o adiamento deverá ser aprovado sem necessidade de uma cimeira extraordinária.

Contudo, a decisão final dos 27 foi remetida para a próxima semana e a nova data para a efectivação da saída do Reino Unido da União Europeia ainda está também por definir.

O pedido de adiamento da saída do Reino Unido do bloco europeu, apresentado pelo Governo de Boris Johnson face à impossibilidade de o Acordo de Saída ser ratificado pelo Parlamento britânico até à data prevista, 31 de Outubro, foi novamente discutido pelos 27, a nível dos embaixadores dos Estados-membros junto da União Europeia, em Bruxelas. Na reunião, houve “total concordância quanto à necessidade de uma extensão, assim como quanto à necessidade de alcançar uma decisão unânime e consensual entre os 27”, indicaram, fontes europeias à Lusa.

As mesmas fontes precisaram que os 27 concordaram que a decisão sobre a extensão do período do artigo 50º deve ser adoptada por “procedimento escrito”, pelo que o presidente do Conselho Europeu, Donald Tusk, não tem intenção de convocar uma cimeira extraordinária na próxima semana.

O trabalho a nível dos embaixadores prossegue durante o fim-de-semana, por forma a que estes se reúnam novamente no início da próxima semana para finalizar “um acordo” sobre este novo adiamento, nomeadamente sobre a duração da extensão do artigo 50º do Tratado da União Europeia.

Inicialmente previsto para 29 de Março passado, o “Brexit” já foi adiado para 31 de Outubro, tendo o Reino Unido solicitado uma segunda extensão do artigo 50º, face à incapacidade dos britânicos em aprovarem o Acordo de Saída na Câmara dos Comuns.

Os deputados britânicos rejeitaram, na terça-feira, com 322 contra e 308 votos a favor, o calendário proposto pelo Governo do Reino Unido que previa uma aprovação da Lei de Aplicação do Acordo até ontem, um prazo classificado como demasiado curto para debater um texto de 110 páginas.

O Primeiro-Ministro Boris Johnson anunciou, logo de seguida, que o Governo iria suspender o processo legislativo para o “Brexit” e acelerar os preparativos para uma saída sem acordo na sequência de uma derrota no Parlamento.

Antes de chumbar a moção com um calendário para acelerar o processo e concluir a aprovação em três dias, até quinta-feira, a Câmara dos Comuns já tinha aprovado a proposta de lei (Withdrawal Agreement Bill) na generalidade por 329 votos a favor e 299 contra, uma margem de 30 votos.

Johnson volta a propor eleições antecipadas

O Primeiro-Ministro britânico, Boris Johnson, anunciou a apresentação, na segunda-feira, de mais uma proposta para eleições legislativas antecipadas a 12 de Dezembro, oferecendo em troca aos deputados mais tempo para debaterem a legislação sobre o “Brexit”.

“Se eles realmente querem mais tempo para estudar este excelente acordo, podem obtê-lo, mas precisam de concordar com uma eleição geral a 12 de Dezembro”, afirmou, numa entrevista à BBC.

O Governo já propôs eleições legislativas antecipadas por duas vezes, em Setembro, mas foi bloqueado pela oposição, pois são necessários os votos de dois terços da Câmara dos Comuns (434) para avançar.

Tendo em conta que a União Europeia confirma um prolongamento do processo de negociação do “Brexit”, que o Governo britânico tem de aceitar devido à legislação aprovada pela oposição, Boris Johnson entende ser necessário sair do impasse.

“Este Parlamento já está há muito tempo sem uma maioria, recusa concretizar o “Brexit”, é impossível aprovar legislação. Está na altura de a oposição ter coragem e sujeitar-se à vontade dos nossos patrões, que são as pessoas do Reino Unido”, argumentou.

Boris Johnson prometeu deixar que o Parlamento debata a legislação até à dissolução, a 7 de Novembro.

Além do Parlamento Europeu, ontem, o Conselho Europeu mostrou-se, também, favorável à prorrogação da data do “Brexit” até 31 de Janeiro, durante a reunião de embaixadores dos países da comunidade.

Inicialmente prevista para 29 de Março, a data de saída do Reino Unido da UE foi adiada para 31 de Outubro.