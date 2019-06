Mundo

UE pede contenção após incidentes com petroleiros

A chefe da diplomacia da União Europeia, Federica Mogherini, pediu ontem que se evite quaisquer provocações, na sequência dos presumíveis ataques a dois petroleiros no mar de Omã, ao largo do Irão.

Navios foram atingidos com torpedos no estreito de Ormuz, próximo da costa iraniana

Fotografia: DR

“A região não precisa de novos factores de desestabilização ou de tensão e, consequentemente, a alta representante renova o seu apelo de contenção máxima e para que se evite quaisquer provocações”, afirmou a por-ta-voz de Mogherini, Maja Kocijancic.

“Estamos a recolher informações sobre este incidente”, acrescentou.

Dois petroleiros terão sido atacados no golfo de Omã, perto do estreito de Ormuz, segundo a Marinha dos Estados Unidos da América (EUA).

Os navios ficaram em chamas e as tripulações foram retiradas, segundo o armador, japonês, de um dos petroleiros.

O incidente é o segundo num mês no estreito de Ormuz e ocorre num mo-mento de tensão acrescida entre o Irão e os Estados Unidos. Ele ocorreu quando o Primeiro-Ministro japonês, Shinzo Abe, realizava uma visita ao Irão, uma coincidência que o ministro dos Negócios Estrangeiros iraniano considerou suspeita.

“A palavra suspeita não é suficiente para descrever” esses “ataques” contra dois petroleiros “ligados ao Japão, que ocorreram enquanto o Primeiro-Ministro (japonês) se reunia” com o líder supre-mo iraniano em Teerão, escreveu, na rede social Twitter, Mohammad Javad Zarif.

A visita de Abe é a primeira de um Chefe de Governo japonês desde a revolução islâmica de 1979 e a primeira de um líder de um país do G7 desde que o Presidente norte-americano, Donald Trump, se retirou do acordo nuclear.

O Japão é um importante aliado dos Estados Unidos da América e tem um histórico de relações comerciais com o Irão muito profundo, o que torna este país num potencial mediador do conflito entre aqueles dois.

Conselho de Segurança convoca reunião urgente

O Conselho de Segurança da ONU convocou, ainda para ontem, uma reunião de emergência sobre o ataque a dois petroleiros no golfo de Omã, Médio Oriente, segundo fontes diplomáticas da organização, citadas pela Agência France Press. O Secretário-Geral da ONU, António Guterres, condenou os ataques contra dois petroleiros ao largo do Irão, durante a sua intervenção numa reunião do Conselho de Segurança sobre cooperação entre as Nações Unidas e a Liga Árabe.

“Condeno qualquer ataque contra navios civis”, disse Guterres, que pediu “o apuramento dos factos” e “das responsabilidades”. O Secretário-Geral das Nações Unidas disse que acompanha com “profunda preocupação” o incidente e sublinhou que “o mundo não pode permitir-se a um confronto de grande escala no Golfo Pérsico”.

Intervindo a seguir a António Guterres, o secretário-geral da Liga Árabe, Ahmed Aboul Gheit, denunciou o incidente como parte de “uma evolução perigosa” no Médio Oriente.

“Ataques a petroleiros e ataques com mísseis no coração da Arábia Saudita, como vimos há dois dias, são uma evolução perigosa que deve levar o Conselho de Segurança a agir contra os responsáveis para manter a segurança e a estabilidade na região”, afirmou.

O secretário-geral da Liga Árabe disse ainda que “alguns na região tentam deitar achas para a fogueira” e que “é preciso ter consciência disso”.

Dois petroleiros, um norueguês e um japonês, foram ontem alvo de ataques de origem indeterminada no Mar de Omã, num contexto regional de acesa crise devido à crise entre os Estados Unidos e o Irão.

Um navio de resgate iraniano resgatou as 44 pessoas que compunham a tripulação dos petroleiros.

O incidente ocorre cerca de um mês depois de quatro navios, três deles petroleiros, terem sido atacados ao largo dos Emirados Árabes Unidos, ataques que os Estados Unidos atribuíram ao Irão, que negou qualquer envolvimento.