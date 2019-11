Mundo

UE pede contenção e apela a eleições

A chefe da diplomacia da União Europeia apelou, ontem, à "contenção" na Bolívia, na sequência da renúncia do Presidente Evo Morales, insistindo na necessida-de de todos trabalharem de forma pacífica no sentido da celebração de novas eleições "credíveis".

Destituído pelos militares, Evo Morales pode exilar-se no México

"Gostaria de expressar claramente o nosso desejo de que todas as partes no país dêem mostras de contenção e responsabilidade, e conduzam o país de forma pacífica e tranquila rumo a novas eleições credíveis que permitam ao povo boliviano expressar a sua vontade democrática", declarou Federica Mogherini.

No domingo, dia em que Evo Morales anunciou a renúncia à Presidência do país, que ocupou durante quase 14 anos, a Alta Representante da UE para a Política Externa manifestou a satisfação com a decisão de repetir as eleições no país, após as acusações de fraude no escrutínio realizado em 20 de Outubro.

"O regresso à estabilidade na Bolívia requer um novo processo eleitoral, que seja oportuno e credível e reflita fielmente a vontade do povo. Deveria ser designado um novo Supremo Tribunal Eleitoral que ofereça garantias de realização de umas eleições transparentes", defendeu, em comunicado, a chefe de diplomacia europeia.

A Bolívia sofreu uma grave crise desde a proclamação de Evo Morales como Presidente para um quarto mandato consecutivo nas eleições de 20 de Outubro, marcadas por suspeitas de fraude.

O México ofereceu asilo a Evo Morales, depois de ter sido obrigado a renunciar ao cargo por pressão das Forças Armadas. A oferta mexicana, anunciada pelo ministro das Relações Exteriores, Marcelo Ebrard, surgiu na sequência de ter recebido na Embaixada do México em La Paz funcionários e deputados bolivianos. O México recebeu 20 personalidades do Executivo e do legislativo da Bolívia na residência oficial, em La Paz.