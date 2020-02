Mundo

UE preocupada com maus tratos em prisões catalãs

O Comité para a Prevenção da Tortura do Conselho da Europa exprimiu, ontem, preocupa-ção sobre maus tratos nas prisões da região autónoma espanhola da Catalunha, depois de denúncias contra as forças policiais locais.

O relatório do organismo do Conselho da Europa foi elaborado após uma visita aos estabelecimentos prisionais em 2018 e na se-quência de “vários testemunhos” que denunciavam maus tratos por parte dos Mossos D'Esquadra, a força policial da Região Autónoma da Catalunha.

O documento indica que, “apesar de uma grande maioria” das pessoas que foram contactadas afirmarem que são tratadas de forma “correcta”, várias testemunhas indicam “maus tratos físicos e psicológicos”.

“Pontapés, agressões na cabeça e no resto do corpo e uso de matracas” sobre pessoas que são detidas ou presas na Catalunha são algumas das denúncias contra o corpo de polícia local.

O comité denuncia também a prática do chamado “bocadillo” (sanduíche), que consiste em manter um recluso com os tornozelos atados entre dois colchões, com o objectivo de o imobilizar. Os detidos afirmam também que as autoridades usam matracas levando o comité a alertar que o uso do utensílio “é ilegal, não profissional e que deve ser sancionado”.