UE reitera necessidade de retoma de negociações israelo-palestinianas

A União Europeia (UE) reiterou hoje junto de Telavive a necessidade do retomar das negociações com a Palestina para "uma solução negociada e viável de dois Estados", saudando ainda Israel pelos acordos com os Emirados e Bahrain.

Chefe da diplomacia da UE, Josep Borrell.

Fotografia: DR

Num telefonema com o seu homólogo israelita, Gabi Ashkenazi, o chefe da diplomacia da UE, Josep Borrell, sublinhou o "apoio à normalização das relações entre Israel e os Emirados Árabes Unidos e o Bahrein", confirmando a disponibilidade do bloco "para trabalhar no sentido de fomentar a cooperação regional para um Médio Oriente pacífico, estável e próspero", segundo um comunicado.

Borrell adiantou também a necessidade de Israel reiniciar conversações significativas com os palestinianos no sentido de uma solução negociada e viável de dois Estados que respeite os parâmetros internacionalmente acordados e o direito internacional.

De acordo com o comunicado, ambos concordaram num interesse mútuo e partilhado em intensificar a cooperação bilateral. Israel assinou acordos diplomáticos com os Emirados Árabes Unidos e o Bahrain na terça-feira em Washington, na Casa Branca. Entre as nações árabes, apenas o Egipto e Jordânia têm laços diplomáticos com Israel.