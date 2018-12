Mundo

UE descarta renegociação do acordo sobre o “Brexit”

O presidente da Comissão Europeia, Jean-Claude Juncker, garantiu ontem, no Parlamento Europeu, que o texto do acordo de saída do Reino Unido da União Europeia não vai ser renegociado.

“Estou espantado, porque chegámos a um acordo com o Governo britânico. No en-tanto, surgiram problemas no caminho. Vou encontrar-me com Theresa May esta noite (ontem) e tenho de dizer aqui, no PE, que o acordo que alcançámos é o melhor, o único possível. Não há qualquer espaço para renegociação, há sim espaço suficiente para clarificações. Todos precisam de saber que o acordo de saída não vai ser reaberto, isso não vai acontecer”, asseverou.

As declarações do presidente da Comissão Europeia, que intervinha na sessão plenária em Estrasburgo dedicada ao debate sobre a agenda da cimeira dos líderes europeus, amanhã e sexta-feira, mereceram aplausos dos eurodeputados.

“O grande problema é o ‘backstop’ [mecanismo de salvaguarda] da fronteira irlandesa. Estamos determinados a fazer de tudo para nunca ter de usá-lo, mas temos de preparar esse cenário. Isso é necessário pela coerência do que acordámos e pela Irlanda. A Irlanda nunca será abandonada por nós”, realçou.

Após a curta intervenção de Jean-Claude Juncker dedicada ao “Brexit”, o presidente do Parlamento Europeu, António Tajani, demonstrou a solidariedade dos eurodeputados para com a posição firme da Comissão Europeia, de rejeitar uma renegociação do acordo de saída do Reino Unido da UE, já en-dossado pelos líderes dos 27 na cimeira extraordinária de 25 de Novembro.

“Podemos falar com a se-nhora May, mas não podemos mudar a nossa posição”, reiterou Tajani.

Na segunda-feira, perante a ausência de uma maioria no Parlamento que lhe permitisse confirmar o pacto, May admitiu que o acordo seria rejeitado na votação.