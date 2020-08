Raimundo Lima convida Yuri da Cunha para show “Live do Rallie e convidados”

De nome artístico Rallie, o empresário brasileiro Raimundo Lima, que trabalha em Angola há 20 anos, realiza amanhã um “Live” e escolheu Yuri da Cunha como um dos artistas convidados para ambos interpretarem dois clássicos do cancioneiro angolano, “Muxima” e “Humbi-humbi”, via “You Tube”. Em entrevista ao Jornal de Angola, Rallie afirma que, embora o espectáculo seja virtual, não tira o brilho dessa bela representação musical, e considera que as actuais mudanças políticas no país “são mudanças que os angolanos julgam necessárias porque haviam incompatibilidades com a nova conjuntura político-económica internacional”