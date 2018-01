Mundo

Uganda prepara regresso Para a pena de morte

Victor Carvalho

As autoridades ugandesas estão a trabalhar no sentido de sensibilizar a opinião pública, nacional e internacional, para a “necessidade” de reintrodução da pena de morte no país, isto após 13 anos sem que se tenha registado, oficialmente, qualquer execução.

O presidente YoweriMuseveni, num discurso televisionado, afirmou esta semana que o seu cristianismo lhe diz para não avançar com a ideia da reintrodução da pena de morte, mas que por outro lado a realidade da situação da criminalidade no país o “encoraja” a seguir em frente, o que já lhe custou repetidas críticas da parte de organizações de defesa dos direitos humanos, nacionais e internacionais.

Na realidade, a pena de morte nunca chegou a ser abolida no Uganda. Estava apenas como que suspensa devido a uma orientação do presidente Museveni no sentido de responder a um apelo da igreja cristã.