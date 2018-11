Mundo

Uhuru Kenyatta nega um terceiro mandato

O Presidente do Quénia, Uhuru Kenyatta, anunciou que não se recandidata a um terceiro mandato. Falando numa entrevista à cadeia de televisão norte-americana CNN, o Chefe de Estado queniano disse que não estava interessado num terceiro mandato.

Fotografia: DR

Sobre a possível realização de um referendo constitucional para acabar com a proibição de mais de dois mandatos consecutivos na Presidência, explicou que não será necessária a alteração da Constituição pois não pretende continuar no cargo que actualmente desempenha.

O líder da oposição, Raila Odinga, voltou recentemente a reivindicar a criação do cargo de primeiro-ministro, que permita repartir os poderes, que considerou estarem muito concentrados no Chefe de Estado. Tanto a eleição de Kenyatta, em 2013, como a sua reeleição, em 2017, foram marcadas por denúncias de corrupção e os resultados foram contestados na Justiça.

Nas últimas eleições, o país viveu momentos de tensão e confrontos, que provocaram uma centena de mortos nos protestos que se realizaram antes e depois do escrutínio. A primeira votação, realizada a 8 de Agosto de 2017, foi impugnada pelo Supremo Tribunal, tendo a repetição da votação, a 26 de Outubro, confirmado a vitória de Kenyatta.

O Governo queniano e a oposição anunciaram em Março deste ano um acordo para acabar com a crise política e Rayla Odinga coopera com o Executivo e exerce inclusivamente funções de Estado em assuntos internacionais, como a mediação do conflito político no Sudão do Sul.