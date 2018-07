Mundo

Últimas pessoas na gruta devem ser retiradas hoje

Mais quatro crianças foram retiradas ontem da gruta pelas equipas de salvamento, totalizando oito, das 12 e o treinador de 25 anos, que se encontravam encurraladas no local há mais de duas semanas devido às inundações causadas pelas intensas chuvas que se abateram sobre aquela região da Tailândia.

Os quatro meninos juntam-se assim aos primeiros quatro resgatados no domingo. Continuam na caverna quatro rapazes e o treinador.

“Um oitavo menino foi retirado da gruta de Chiang Rai, na Tailândia, esta segunda-feira. Foi, assim, a quarta criança salva hoje”, avançaram, ontem, momentos depois do fim da operação as agências Reuters e a CNN.

De acordo com as notícias, o sexto salvamento aconteceu numa altura em que o jovem anterior chegava ao hospital, onde recebe tratamento hospitalar. Minutos depois foi anunciado o salvamento do sétimo e cerca de uma hora depois noticiavam a chegada do oitavo à saída da gruta.

De acordo com o jornal britânico “Guardian”, que cita fontes no local, todas as crianças resgatadas foram levadas para um hospital especializado para tratamento por se encontrarem muito debilitadas.