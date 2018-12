Mundo

Um Chefe de Estado aliado de Trump

Victor Carvalho

Donald Trump parece ter, inesperadamente, encontrado um grande aliado na luta que trava para impedir a entrada nos Estados Unidos de milhares de refugiados que se encontram nos arredores de Tijuana a aguardar pela resposta aos seus pedidos de visto.

Andrés Manuel Lopez com enormes desafios pela frente

Trata-se de Andrés Manuel Lopez Obrador, recém empossado como novo Presidente do México e que está a criar enormes expectativas no plano económico e no meio político regional, por força das suas intenções em relação a esses refugiados, que tudo têm feito para atravessar a fronteira com os Estados Unidos.

Popularmente conhecido pelas suas iniciais AMLO, 65 anos, tem pela frente um mandato diante de uma coligação de esquerda que arrasou o seu antecessor, Enrique Peña Nieto, que abandonou o poder com uma taxa de aceitação de apenas 24 por cento, mergulhado em vários escândalos, incluindo o alegado envolvimento no tráfico de droga, corrupção e assassinatos.

Durante a campanha eleitoral, Obrador prometeu fortes reformas económicas a serem aplicadas, a partir de um plano de investimento público com o objectivo de ser criada maior igualdade social, com a duplicação do valor das pensões de reforma.

As medidas económicas são aplaudidas por uma parte importante da população mas, de acordo com as sondagens, mesmo quem votou nele mostra-se bastante preocupado pela sua postura perante o problema da imigração, onde evidencia ter uma postura muito conservadora, que contrasta com a sua base de apoio maioritariamente de esquerda.



Contenção de refugiados

Essa posição já lhe mereceu, mesmo antes da tomada de posse, algumas críticas, ex-pressas em cartazes a chamá-lo de “Juan Trump”, quando foram conhecidas as suas ideias para um plano de contenção dos refugiados da América Central.

O plano baseia-se na intenção de assinar acordos com os países da América Central para controlar o fluxo migratório visando a criação de mais postos de trabalho na região para desencorajar as tentativas de fuga para os Estados Unidos.

Na memória de muitos ainda está presente o recente elogio que Donald Trump lhe fez, dizendo que o Governo mexicano se estava a comportar muito bem ao aceitar ficar com os refugiados no seu território, enquanto aguardam resposta aos pedidos de asilo, processos que podem demorar vários meses.

Ou seja, trata-se de um plano totalmente do agrado de Donald Trump, que desta forma recebe uma garantia de que alguma coisa vai ser feita, sem a necessidade da sua intervenção directa, para evitar que imigrantes das Honduras, Guatemala e El Salvador tentem entrar nos Estados Unidos através da fronteira mexicana sem a necessidade de construir qualquer muro.

Aliás, Trump não escondeu o seu contentamento pela vitória de AMLO. Para o sublinhar, enviou para a sua toma-da de posse uma importante delegação chefiada pelo Vi-ce-Presidente, Mike Pence, e que integrava ainda a pró-pria filha, Ivanka Trump, que se sentaram lado a lado com outros ilustres convidados de esquerda, entre eles o Chefe de Estado venezuelano, Nicolás Maduro, e o líder do Partido Trabalhista britânico, Jeremy Corbyn.

Antigo mayor da cidade do México, de 2000 a 2005, AMLO conseguiu chegar a Presidente da República apenas à terceira tentativa, depois de falhar as candidaturas em 2006 e 2012.

Mas, a verdade é que chega tarde mas em grande estilo e para fazer um pouco de Justiça à sua auto-proclamada posição política de esquerda, anunciou que vai abdicar de viver no luxuoso palácio presidencial e promover a redução do seu salário em 60 por cento, ao mes-

mo tempo que se comprometeu em não se recandidatar a um segundo mandato, no final deste, que tem a duração de seis anos.