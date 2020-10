Mundo

Uma pessoa assassinada a cada 10 minutos no Brasil, a maioria negra

Uma pessoa foi assassinada a cada 10 minutos durante o primeiro semestre do ano no Brasil, país onde cerca de 26.000 pessoas foram vítimas de homicídio entre Janeiro e Junho de 2020, na sua maioria negras.

Fotografia: DR

Os dados fazem parte do Anuário Brasileiro de Segurança Pública 2020, que indicou que as vítimas de homicídio no Brasil tiveram um aumento de 7,1% face ao mesmo período de 2019, apesar das restrições implementadas pela pandemia.

Do número total de homicídios, cerca de 2.500 corresponderam a mulheres assassinadas e mais de 3.000 a mortes de civis durante operações policiais, sendo a população negra a mais afectada, segundo o Anuário, que foi analisado terça-feira em conferência de imprensas pelos autores.

Além de recolher e analisar as informações estatísticas sobre crime e violência no Brasil, em 2019, o relatório, que é elaborado há 14 anos pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública, incluiu também os números do primeiro semestre deste ano, devido às particularidades que a pandemia de Covid-19 criou no período.



De acordo com os investigadores, apesar de os números já mostrarem uma tendência crescente de fatalidades desde o final de 2019, esperavam "alguma estabilidade" este ano devido à pandemia.

Em 2019, as mortes intencionais caíram 18%, passando de 57.574, em 2018, para 47.773. Mas, no último trimestre do ano passado, os assassinatos relacionados com o narcotráfico aumentaram em algumas regiões do país. A isso somaram-se as mortes causadas pelo aumento da violência contra mulheres, durante o período de confinamento face ao vírus.

“Por um lado, temos o fim da trégua entre grupos criminosos que se reflecte fortemente no Norte e Nordeste do país para o narcotráfico. Mas também temos um aumento da violência doméstica e pessoal, que se evidencia nos casos de feminicídio”, disse a diretora executiva do Fórum, Samira Bueno.



Ao longo de 2019, foram registados 1.326 feminicídios no Brasil, um crescimento de 7,1% em relação a 2018, a maioria cometida contra mulheres negras pelos próprios parceiros. Já nos primeiros seis meses de 2020, foram contabilizados 648 casos, quase metade do total do ano passado.

Segundo Amanda Pimentel, uma das investigadoras do Anuário, as iniciativas do Governo não têm sido suficientes para prevenir e conter a violência de género durante a pandemia.



“Enquanto países como França, Espanha, Itália e Argentina transformaram quartos de hotel em abrigos temporários para mulheres em situação de violência - garantindo-lhes protecção e quarentena segura -, além de terem criado centros de aconselhamento em farmácias e supermercados para que as denúncias fossem feitas através de 'palavras-chave', no Brasil, não se deu a mesma relevância”, lamentou.

O número de menores assassinados em 2019 é outro dado que preocupa os investigadores, já que, segundo o relatório, cerca de 5.000 crianças e adolescentes perderam a vida de forma violenta no Brasil, praticamente 10% do total de homicídios ocorridos no ano passado.

Em 2019, foram ainda registadas mais de 66 mil vítimas de violação sexual - uma a cada oito minutos -, na sua maioria mulheres (85,7%) e uma grande percentagem de (60%) menores de 13 anos.



A análise revelou também que as mortes por intervenção policial cresceram 6% este ano, passando de 3.002, no primeiro semestre de 2019, para 3.181, nos primeiros seis meses de 2020, um paradoxo, considerando que, entre Abril e Maio, a maioria da população do Brasil estava em isolamento social devido à pandemia.

De acordo com o estudo, embora na maioria dos homicídios (91,2%) as vítimas sejam homens, os jovens negros, entre 20 e 29 anos, são os mais atingidos, com mais de 36% dos casos.