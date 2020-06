Mundo

Umaro Embaló: “Há corrupção no Supremo Tribunal”

O autoproclamado Presidente da Guiné-Bissau apontou, terça-feira, o dedo ao Supremo Tribunal de Justiça, dizendo que “quem quiser fazer política deve integrar os partidos políticos”.

Fotografia: DR

Segundo a Lusa, Umaro Embaló, quando regressava a Bissau depois de uma visita privada a França, sublinhou que “há corrupção na mais alta instância de justiça da Guiné-Bissau, o Supremo Tribunal de Justiça”. O Chefe de Estado disse que enquanto for Presidente não haverá “bandidos” no Supremo Tribunal de Justiça e que já “tem solução para eles”. “Quem quiser fazer política que vá ao PAIGC, Madem, PRS ou outro partido e vá tomar o seu cartão de militante”, declarou. Umaro Sissoco Embaló considerou também que a “reconciliação nacional é uma encenação”.



“A questão a meu ver é que tem de haver respeito mútuo entre as pessoas. Nós somos gente com cultura de Estado. Este país não pode ser banalizado sistematicamente”, frisou.



No âmbito da mediação da crise política na Guiné-Bissau, a Comunidade Económica dos Estados da África Ocidental (CEDEAO) emitiu, em Abril, um comunicado no qual reconheceu Umaro Sissoco Embaló como Presidente do país e instou as autoridades a nomear um novo Governo, que respeite os resultados das legislativas de 2019, num prazo que terminou em 22 de Maio, e a revisão da Constituição.



Apesar de ter realizado consultas com os partidos com representação parlamentar, o Presidente guineense acabou por pedir ao presidente do Parlamento para encontrar uma solução até ao dia 18.



O Chefe de Estado salientou, também, que a Guiné-Bissau não “ficará nunca refém de ninguém” e que o “país mudou”.

“Na Guiné-Bissau não haverá indisciplina. Na Guiné-Bissau quem tem a maioria governa, quem ganha as eleições é o Presidente. Não haverá mais aquela cultura de banalização e quem não respeitar isso sofrerá as consequências”, disse Umaro Sissoco Embaló.