Umaro Embaló pede união entre políticos

O autoproclamado Presidente da Guiné-Bissau, Umaro Sissoco Embaló, pediu, no sábado, que o novo coronavírus não seja motivo de politização e agradeceu o apoio dos parceiros internacionais no combate à pandemia no país.

Autoproclamado Presidente, o general Embaló quer união na luta contra a pandemia da Covid-19

Segundo a Lusa, numa mensagem à Nação, depois de prolongar o Estado de Emergência por mais 15 dias, até 26 de Abril, o general Umaro Sissoco Embaló pediu a todos os actores guineenses para não politizarem o novo coronavírus.

"Este é o momento de fazer luta humanitária juntos, para salvar vidas humanas, e não é o momento de fazer lutas políticas", afirmou, salientando que acredita que, juntos, os guineenses vão vencer o desafio.

Umaro Sissoco Embaló exortou, também, os guineenses para continuarem a respeitar as "recomendações das autoridades sanitárias e as medidas tomadas pelo Governo para conter a propagação do vírus".

Sublinhando ter noção de que são pedidos "grandes esforços" a pessoas que vivem em "condições adversas" e foram impostas "restrições muito duras", Embaló sublinhou que elas são "necessárias para combater o perigo latente", tendo em conta as "precárias condições sanitárias do país".

Na mensagem, Umaro Sissoco Embaló agradeceu às equipas médicas, às Forças de Defesa e Segurança e à "solidariedade internacional traduzida em ajuda humanitária vinda de todos os quadrantes do mundo" através do apoio dos parceiros externos.

Umaro Sissoco Embaló tomou posse numa cerimónia dirigida pelo vice-presidente do Parlamento do país Nuno Nabian, que acabou por deixar aquelas funções, para assumir a liderança do Governo nomeado pelo autoproclamado Presidente. O Governo demitido por Umaro Sissoco Embaló, o do primeiro-ministro Aristides Gomes, mantém o apoio da maioria na Assembleia Nacional guineense.



Críticas às posições

do Governo

O antigo jogador do Benfica de Portugal,Lassana Camará, criticou, ontem, a actuação da Polícia da Guiné-Bissau pelas cargas sobre a população que tenta tirar das ruas no âmbito do confinamento social para evitar a propagação do novo coronavírus.

De férias em Bissau, vindo da Roménia onde joga, Lassana Camará disse, à Lusa, ter sido recentemente vítima da agressão da Polícia que queria que dormisse no Hospital Nacional Simão Mendes onde tinha estado em visita a um familiar doente.

Mais conhecido por Sana, o antigo atleta do Benfica de Portugal afirma que não aceitou, e acusa a Polícia de estar a humilhar a população, sob a alegação de a prevenir do contágio pelo novo coronavírus.

Sana disse não compreender a posição das autoridades que mandaram encerrar as igrejas e as mesquitas, mas deixaram abertos lugares como o Ministério das Finanças. “Só porque lá se faz dinheiro”, disse. Sana entende que as autoridades guineenses “querem é matar o povo à fome” e ainda repreende o comportamento dos agentes da Polícia que têm estado nas ruas a obrigarem as pessoas a ficarem dentro das casas.

Lassana Camará disse ter visto a Polícia a roubar motorizadas às pessoas que saíam do hospital, onde foram levar comida aos familiares doentes. “Dizem que estão a caçar o vírus, mas será que a Polícia vê o vírus”, questionou o jogador, vice-campeão mundial por Portugal, na categoria dos sub-20.

Várias pessoas denunciaram, há uma semana, abusos policiais em Bissau e em várias cidades , o que levou o secretário de Estado da Ordem Pública a pedir desculpa pelo comportamento das autoridades policiais.

A Liga Guineense dos Direitos Humanos condenou o comportamento das Forças de Segurança, considerando que o Estado de Emergência não é “carta-branca” para violência contra os cidadãos.