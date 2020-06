UNESCO preocupada com violência contra jornalistas durante manifestações

Acusação aponta erros de direito do TPI na absolvição de Laurent Gbagbo

O Ministério Público considerou hoje que os juízes do Tribunal Penal Internacional (TPI) não emitiram uma decisão totalmente fundamentada e cometeram erros de direito e processuais na absolvição do ex-Presidente da Costa do Marfim, Laurent Gbagbo, em 2019.