União Africana lança campanha para retoma dos voos comerciais

O continente africano irá, nos próximos dias, implementar uma campanha para proteger as fronteiras, as viagens, a economia e a actividade escolar no continente, indicaram, terça-feira, os ministros da Saúde e dos Transportes da Comissão da União Africana para os Assuntos Sociais, Infra-estruturas e Energia, reunidos em vídeo-conferência.

Fotografia: DR

O encontro, do qual participaram os ministros dos Transportes, Ricardo d’Abreu, e da Saúde, Sílvia Lutucuta, analisou os pressupostos da campanha “Salvando Vidas, Economias e Meios de Subsistência”, a serem operacionalizados no continente.

A campanha esteve inscrita numa agenda de trabalho de sete pontos que compreendeu, entre outros, a intervenção sobre a situação epidemiológica do surto da Covid-19 em África, breve apresentação sobre estratégias de reinício e reversão durante e após a pandemia da Covid-19 para o sector de transporte aéreo e a introdução da campanha “Salvando Vidas, Economias e Meios de Subsistência.”



Os ministros apresentaram uma proposta de monitoramento dos camionistas testados, através de pulseiras electrónicas, com o fim de assegurar o período de quarentena. Com a reunião ministerial virtual conjunta, procurou-se obter, dentre resultados concretos, abordagem harmonizada no delineamento da coordenação da abertura das fronteiras (mar, ar e terra), recomendações sobre as iniciativas de resposta conjunta, incluindo a conectividade segura global por meio da facilitação de corredores regionais, marítimos e transporte logístico, o reinício e recuperação do sector de transporte aéreo africano, a mobilidade urbana segura e a melhoria do acesso a meios de subsistência em economias rurais.



Adicionalmente, foram feitas recomendações para melhorar a vigilância da Covid-19 e partilha de dados, mecanismos, processos e aplicações tecnológicos, sobre o compartilhar de dados em regiões inter e intra-económicas, bem como uma abordagem coordenada para o desenvolvimento de programas de teste nas escolas e para viajar dentro do continente, alavancar os programas de saúde escolar, usando a abordagem da Iniciativa PACT para avaliação e gestão de risco da comunidade.

A reunião ministerial virtual conjunta resulta de um processo de consultas que decorrem desde o início do corrente ano de 2020. Na verdade, em consequência do rápido aumento de casos da Covid-19 confirmados globalmente e a sua rápida expansão, em resposta, o Presidente da Comissão da União Africana convocou uma reunião de emergência dos ministros da Saúde da UA, no pretérito dia 22 de Fevereiro em Addis Abeba, Etiópia.



A reunião Ministerial endossou a Estratégia Conjunta Continental de África para o combate à Covid-19 com o objetivo de prevenir a contaminação e mortes por infecção do coronavírus nos Estados membros, assim como minimizar a perturbação social e as consequências económicas da pandemia da Covid-19, criando para o efeito uma plataforma pan-africana para a preparação e resposta à Covid-19, por forma a se obter consensos sobre questões técnicas e políticas complexas.

Em 26 de Março de 2020, o Bureau da União Africana orientou os Estados e Governos da necessidade de endossarem uma Estratégia Continental Conjunta sustentada pela cooperação, coordenação, colaboração e comunicação para ajudar os estados membros da União Africana a responder de forma sincronizada à Covid-19.



A estratégia é liderada pelo Presidente da República da África do Sul, Cyril Ramaphosa, e é integrada pelo Gabinete dos Chefes de Estado e de Governo da União Africana. O Bureau também estabeleceu a criação de um Fundo de Resposta à Covid-19 da União Africana.

Para o efeito, foram constituídos três comités coordenadores: Saúde, Finanças e Transportes e Logística. Em 23 de Abril último, realizou-se uma reunião extraordinária da Comissão de Especialidade em Transporte, Transcontinental e Infraestrutura Interregional, Energia e Turismo.



Os ministros adoptaram uma declaração, com o objectivo de promover medidas e mitigar os impactos da Covid-19 no desenvolvimento do Sector dos Transporte em África. Entre outros, a Mesa chamou os Estados Membros da União Africana, bem como as instituições relevantes para implementarem medidas adequadas para minimizar, se possível, impactos dos preços do petróleo na indústria de transporte marítimo, estabelecer corredores levando em consideração os países encravados para facilitar a entrega rápida de alimentos e suplementos médicos, abrir o espaço aéreo e adoptar acções para a indústria de aviação em África, conforme proposto pela União Africana, Comissão e sua Agência Especializada a Comissão Africana de Aviação Civil (AFCAC).



Na sequência, o Departamento de Infraestrutura e Energia, por meio dos seus órgãos e Agências Especializadas, tomaram iniciativas e intervenções em colaboração com outras partes interessadas, como a ICAO, a OMS e outras entidades para evitar a disseminação da Covid-19 e posicionar o Sector de Aviação na rota de recuperação e sustentabilidade.

A este respeito, a Força-Tarefa de Alto Nível, sob a coordenação da Comissão de Aviação Civil Africana (AFCAC), tem desenvolvido recomendações e medidas, que estão alinhadas com o Conselho da ICAO e a sua orientação para um reinício e recuperação da Aviação em África.



Em Angola, a ênfase dada à retoma gradual no âmbito do modal aéreo, é considerado um elemento chave para o reequilíbrio dos fluxos de passageiros, restabelecimento de projectos em curso e/ou estímulo à dinamização da economia, dado que apresenta níveis de segurança elevados e facilita o cumprimento dos protocolos sanitários, de forma coordenada e alinhada entre as diferentes autoridades envolvidas.



A abertura, embora faseada, é essencial para o equilíbrio económico-social, para o qual contribui a recente decisão da possibilidade de quarentena domiciliar, para os cidadãos nacionais e estrangeiros residentes, bem como, a possibilidade de realização de testes serológicos nos aeroportos e, a redução do número de frequências aéreas. Foi este o percurso que originou a reunião desta terça-feira, convocada pela Comissão da União Africana por meio do Comissário para os Assuntos Sociais e Comissário de Infraestrutura e Energia.