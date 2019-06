Mundo

União Africana preocupada com força de interposição

O Conselho de Paz e Segurança da União Africana manifestou preocupação com o fim do mandato da Ecomib, força de interposição da Comunidade Económica dos Estados da África Ocidental (CEDEAO), na Guiné-Bissau, e pediu apoio financeiro à comunidade internacional.

Fotografia: DR

Segundo a Reuters, o Conselho de Paz e Segurança da União Africana “nota com preocupação o fim do mandato da Ecomib a 30 de Setembro e a intenção dos países da CEDEAO que contribuem com militares de começar a retirar tropas, o que pode deteriorar a segurança no país”, refere o comunicado final da reunião daquele órgão da UA sobre a Guiné-Bissau. Devido àquela preocupação, a União Africana apela à comunidade internacional para continuar a apoiar financeiramente a presença da Ecomib no país até que as forças de defesa estejam em condições de assegurar a totalidade das responsabilidades em matéria de segurança.

As forças da Ecomib estão na Guiné-Bissau desde 2012 na sequência de um golpe de Estado militar e têm a missão de garantir a segurança e protecção aos titulares de órgãos de soberania guineenses.

A Ecomib foi constituída a 26 de Abril de 2012 pela CEDEAO, com o objectivo de integrar uma força de interposição capaz de promover a paz e a estabilidade na Guiné-Bissau com base no direito internacional, na carta das Nações Unidas, do tratado da CEDEAO e no protocolo sobre prevenção de conflitos daquela organização.