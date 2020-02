Mundo

União Africana reforça segurança no centro do país

A Missão da União Africana na Somália (Amisom) anunciou, ontem, ter transferido as forças somalis para uma nova unidade policial com o fito de reforçar a segurança em Beletweyne, centro do país, noticiou a agência Xinhua.

Fotografia: DR

Segundo o comissário da Polícia da Amisom, Augustine Magnus Kailie, a construção da unidade, no aeroporto de Ugas Khalif, que foi entregue à Polícia do Estado de Hiiran-Shabelle, visou fortalecer a segurança na infra-estrutura e das comunidades vizinhas.

“Estamos satisfeitos que a unidade do aeroporto Ugas Khalif tenha sido aberta em Beletweyne. Esperamos ansiosamente a presença dessa unidade para proteger aqueles que usam o aeroporto e os que vivem na região circundante”, disse Ali-Duh Mahad Alle, comandante da Polícia interino da região de Hiraan.