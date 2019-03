Mundo

União Europeia aceita pedido de Theresa May

A União Europeia aceitou a extensão do Brexit ao dia 22 de Maio, desde que o acordo de retirada seja aprovado em Londres na próxima semana. Caso contrário a extensão será mais curta.

O Parlamento britânico volta a reunir na próxima semana

Fotografia: DR

De acordo com as conclusões do conselho, na quinta-feira à noite, a "União Europeia compromete-se a aceitar uma prorrogação até 22 de Maio", desde que o Acordo de Retirada seja "aprovado pela Câmara dos Comuns na próxima semana".

O texto propõe uma alternativa, para o caso de, na próxima semana, o Parlamento britânico, rejeitar (pela terceira vez) o acordo de Teresa May. Se essa condição se verificar, a Primeira-Ministra britânica terá de voltar a Bruxelas até ao dia 11 de Abril, com uma nova solução, pois, a consequência de uma nova rejeição do acordo de retirada, será uma extensão mais curta, até 12 de Abril.

Nas várias versões do texto, que esteve em cima da mesa, durante a longa discussão, os líderes justificaram a escolha da data, de 22 de Maio, com oposição do Governo de Londres em organizar eleições europeias, - que no Reino Unido decorreriam a 23 de Maio. Ou seja, "dado que o Reino Unido não pretende realizar eleições para o Parlamento Europeu, nenhuma prorrogação é possível para além dessa data", pode ler-se no referido projecto de conclusões.

O texto deixa clara a ideia que tem sido reiteradamente citada pelo negociador chefe da União Europeia para o Brexit, de que o acordo de retirada não será reaberto. Por outro lado, os 27 comprometem-se a cumprir o acordo de Estrasburgo, com um instrumento interpretativo, que clarifique o carácter temporário do "backstop" para a Irlanda.

A poucos dias da data marcada para a retirada do Reino Unido da União Europeia, Theresa May solicitou quinta-feira, presencialmente, o adiamento do Brexit, confessando o "desgosto .pessoal" pela situação.