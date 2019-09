União Europeia alarga lista de sanções a venezuelanos

1º de Agosto faz últimas afinações estratégicas

Galvanizado com o feito alcançado no reduto do adversário, após a vitória por 2-1, o 1º de Agosto, tetra-campeão angolano, faz o derradeiro treino hoje às 8h30, no Estádio França N'dalu, tendo em vista a disputa do jogo de amanhã diante do Green Eagles da Zâmbia, para a segunda "mão" da última eliminatória de acesso à fase de grupos da Liga dos Clubes Campeões Africanos de futebol.