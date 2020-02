Mundo

União Europeia apela Turquia e Rússia à contenção em Idlib

Os chefes da diplomacia de 14 países da União Europeia, nomeadamente, Alemanha, Bélgica, Dinamarca, Espanha, Estónia, Finlândia, França, Irlanda, Itália, Lituânia, Países Baixos, Polónia, Portugal e Suécia, apelaram hoje, à contenção da Rússia e da Turquia, na província síria de Idlib, palco de uma catástrofe humanitária, num artigo publicado, hoje num jornal francês.

Fotografia: DR

Os 14 diplomatas da União Europeia (UE), entre os quais o português Augusto Santos Silva, o francês Jean-Yves Le Drian e o alemão Heiko Maas, também alertaram, que a luta contra o "terrorismo" invocada por Moscovo, que apoia o Presidente sírio, Bashar al-Assad na província, não pode justificar “as violações em massa do direito internacional humanitário”.

“Apelamos à Rússia para continuar as negociações com a Turquia, para se alcançar uma diminuição da violência em Idlib e contribuir para uma solução política”, referem os signatários do artigo divulgado no diário “Le Monde”.

Além de uma grave crise humanitária, o avanço das forças sírias em Idlib, apoiadas pela Rússia, provocou uma crise com a Turquia, que apoia alguns rebeldes, e atritos entre Ancara e Moscovo.

Os dois países acordaram, em 2018, em Sochi (Rússia), um cessar-fogo e a instalação de postos de observação turcos na região de Idlib, mas o acordo deixou de ser respeitado e as duas partes rejeitam responsabilidade pelo fim.

O Presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, insistiu, ontem, que o seu país não recuará em Idlib e reiterou o ultimato às forças de Bashar para se retirarem de algumas posições até ao fim deste mês.

O ministro dos Negócios Estrangeiros russo, Sergei Lavrov, rejeitou, na terça-feira, os apelos a um cessar-fogo na região, considerando que seria uma “capitulação face aos terroristas”. O Presidente francês, Emmanuel Macron, e a chanceler alemã, Angela Merkel, pediram a organização de uma cimeira sobre a Síria com Erdogan e o Presidente russo, Vladimir Putin.

“Não daremos nem um passo atrás, afastaremos o regime (sírio) para lá das fronteiras que estabelecemos", declarou Erdogan, discursando perante os deputados do seu Partido da Justiça e Desenvolvimento (AKP), em Ancara. Bashar al-Assad, apoiado pela Rússia, conduz, desde Abril e intensificou em Dezembro uma ofensiva em Idlib, último grande bastião dos rebeldes.