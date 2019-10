Mundo

União Europeia apoia eleições na Guiné-Bissau

A União Europeia (UE) vai apoiar, com um milhão de euros, as eleições presidenciais na Guiné-Bissau, marcadas para 24 de Novembro, noticiou ontem a Lusa, citando a nova representante da organização naquele país lusófono.

“Vamos financiar, através do PNUD (Programa das Nações Unidas de Apoio ao Desenvolvimento). Foi ontem confirmado já o valor junto dos meus colegas na reunião do P5 e estamos a aguardar uma decisão de Bruxelas relativamente à missão de peritos da União Europeia para as eleições presidenciais”, afirmou Sónia Neto.

A nova representante da UE falava aos jornalistas no Palácio da Presidência, em Bissau, depois de ter entregado as cartas credenciais.

O P5 inclui, além da União Europeia, Nações Unidas, União Africana, Comunidade Económica dos Estados da África Ocidental e a Comunidade dos Países de Língua Portuguesa. Numa declaração, lida aos jornalistas no final do encontro com o Presidente guineense, José Mário Vaz, Sónia Neto sublinhou que o seu principal objectivo é “poder contribuir para a normalização e estabilização da situação política, aproveitando os instrumentos que a União Europeia disponibiliza para o desenvolvimento sustentável.”

A nova representante da UE disse que vai, com os parceiros, contribuir para que as eleições presidenciais sejam justas, livres e transparentes. “A União Europeia está empenhada em combater as ameaças sérias à segurança da África Ocidental, desde a criminalidade organizada, incluindo diversos tráficos ilegais”, afirmou.

Ao todo, 19 candidatos concorrem às eleições presidenciais de 24 de Novembro na Guiné-Bissau, destacando-se, entre eles, o actual Chefe de Estado, José Mário Vaz, e os antigos primeiros-ministros Domingos Simões Pereira (actual líder do PAIGC) e Carlos Gomes Júnior.