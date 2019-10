Mundo

União Europeia rejeita chantagem da Turquia

O presidente do Conselho Europeu, Donald Tusk, não poupou palavras na resposta que deu, na quinta-feira à Turquia, depois de o Presidente, Recep Tayyip Erdogan, ter ameaçado “abrir as portas” e enviar milhares de refugiados para a Europa se Bruxelas criticar a ofensiva militar de Ancara contra as milícias curdas na Síria.

O presidente do Conselho Europeu, Donald Tusk, pede a Erdogan para parar a ofensiva na Síria

“A Turquia tem de perceber que a nossa maior preocupação é com o facto de as suas acções poderem provocar uma nova catástrofe humanitária, o que é inaceitável, e que nós nunca aceitaremos que os refugiados sejam usados como arma para nos chantagear”, disse Tusk, sublinhando que as ameaças de Erdogan são “completamente despropositadas.”

Tusk aproveitou reforçar que a posição da UE é de condenação da acção militar turca no norte da Síria, “que deve ser parada.”

Num discurso proferido em Ancara, quinta-feira, Erdogan ameaçou que “se a UE tentar definir a nossa operação como invasão, o nosso trabalho é fácil. Abrimos as portas e enviamos-vos 3,6 milhões de refugiados”, ameaçou o Chefe de Estado turco durante um discurso proferido em Ancara.

A Turquia acolhe no seu território 3,6 milhões de refugiados sírios, tendo o fluxo de migrantes para a UE sido reduzido após os líderes comunitários terem chegado a acordo com Ancara, em Março de 2016.

A ofensiva turca, de grande escala contra as milícias curdas na Síria, tem, segundo Ancara, como objectivo, afastar do norte daquele país as milícias curdas designadas Unidades de Protecção Popular (YPG), que a Turquia considera um “grupo terrorista.”

Debates das sanções

A possibilidade da aplicação de sanções europeias contra a Turquia, após o desencadear da ofensiva vai ser debatida no Conselho Europeu da próxima semana, disse o Governo francês.

A secretária de Estado francês para os Assuntos Europeus, Amélie Montchalin, disse, ontem, que a “questão está sobre a mesa”, quando questionada sobre a ofensiva de Ancara contra as forças curdas, aliadas do “Ocidente” na luta contra os radicais islâmicos.

“O assunto vai ser debatido no Conselho Europeu da próxima semana”, acrescentou Montcahlin.

O embaixador norte-americano nas Nações Unidas já alertou que Ancara sofreria “consequências” se não protegesse populações vulneráveis, nem contivesse os militantes do Daesh, radicais da Força Democrática da Síria com o apoio das forças curdas.

Os curdos acusam os Estados Unidos de traição pelo apoio a uma possível invasão turca e, afirmam que lutarão “até à última gota de sangue.” O Presidente norte-americano, Donald Trump, espera que possa haver uma mediação do conflito.

Petroleiro do Irão atingido

Dois “rockets” atingiram um petroleiro iraniano no Mar Vermelho, ao largo do porto saudita de Jidah, disseram, ontem, as autoridades de Teerão.

Até ao momento, a Arábia Saudita não fez qualquer comentário sobre o suposto ataque contra o navio iraniano, o último incidente na região, numa escalada que tem levado ao aumento das tensões entre o Irão e os Estados Unidos, país aliado da Arábia Saudita.

A televisão estatal iraniana avançou que a explosão causou um rombo em dois depósitos a bordo do navio e provocou um derrame de petróleo na costa de Jidah, no Mar Vermelho. Segundo a agência Irna, que cita a Companhia de Petroleiros Iraniana, o petroleiro atingido é o “Sabity”, um navio que esteve em reparação até ao mês de Agosto na cidade portuária de Bandar Abbas, no Irão. A mesma agência noticiosa avançou que o derrame de crude já foi estancado. A media iraniana está também a noticiar que nenhum membro da tripulação ficou ferido.

Pete Pagano, porta-voz da 5ª Esquadra norte-americana no Golfo Pérsico, disse que, as autoridades norte-americanas têm conhecimento dos “relatórios sobre o incidente”, mas declinou fazer comentários sobre o assunto.

De acordo com a Reuters, que cita a agência noticiosa russa RIA, o ministro dos Negócios Estrangeiros russo disse ser prematuro atribuir responsabilidades pelas duas explosões a bordo do petroleiro.

O incidente acontece depois de os EUA alegarem que o Irão atacou petroleiros perto do Estreito de Ormuz.