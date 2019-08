Mundo

União Europeia sem solução para migrantes a bordo do Open Arms

A União Europeia (UE) ainda não tem uma solução para os 160 migrantes a bordo da embarcação da organização espanhola Open Arms, anunciou Bruxelas, já que ainda não chegaram manifestações formais dos Estados-membros para receber estas pessoas.

Fotografia: DR

A informação foi divulgada ontem na conferência de imprensa diária do Executivo comunitário, em Bruxelas, na qual o porta-voz Christian Wigand informou os jornalistas de que, “no que toca aos migrantes a bordo da Open Arms, a comissão ainda não iniciou a coordenação da operação de resgate porque não houve um pedido formal pelos Estados-membros.”

Ainda assim, “já contactámos (informalmente) alguns países para mostrarem solidariedade para com as pessoas a bordo e contribuírem para uma solução”, acrescentou o dirigente. Uma embarcação da organização não-governamental (ONG) espanhola Open Arms, com 121 migrantes a bordo, está há mais de uma semana no Mediterrâneo Central à espera de uma indicação de um porto seguro para atracar, tendo pedido, na quinta-feira, ajuda formal

a Espanha, França e Alemanha.