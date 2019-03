Mundo

União Europeia suspende uso de meios navais

A União Europeia decidiu hoje suspender, temporariamente, o destacamento de meios navais para o resgate de migrantes ao largo da Líbia, apesar de ter acordado prolongar por seis meses o mandato da Operação Sophia.

Fotografia: DR

"Os Estados-membros concordaram prolongar o mandato da operação Sophia por seis meses, com a suspensão temporária dos meios navais, enquanto continuam a trabalhar numa solução relacionada com o desembarque dos migrantes resgatados", declarou a porta-voz do executivo comunitário para a Política Externa.

Maja Kocijancic ressalvou que a decisão política de suspender o destacamento dos meios navais europeus para a costa da Líbia foi tomada ao nível dos embaixadores da UE e ainda tem de ser formalmente adoptada pelo Conselho (Estados-membros) até ao final do mês.

"A decisão foi tomada pelos Estados-membros. Deixei claro que nós, incluindo a Alta Representante (Federica Mogherini), acreditamos que sem meios navais a operação não poderá aplicar plenamente o seu mandato", insistiu.

A porta-voz do Serviço Europeu de Acção Externa evidenciou, contudo, que todos os outros recursos daquela operação, prolongada até Setembro de 2019, permanecerão em funcionamento, nomeadamente o treino da guarda-costeira líbia ou o combate ao modelo de negócio dos traficantes de pessoas na região.