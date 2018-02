Mundo

União acertou a transição

Victor Carvalho

A União Europeia deu ontem um passo decisivo para a conclusão do processo de retirada do Reino Unido ao dar início à discussão da agenda a ser cumprida durante o período de transição, que começa em Março de 2019 e termina em Dezembro de 2020.

Primeira-ministra britânica Theresa May está a conduzir o processo de saída da União de forma muito calculista

Fotografia: AFP

Depois de na véspera terem acertado, em cima do prazo limite antecipadamente estabelecido, a data para a conclusão do chamado Brexit, ontem os ministros deram mais um avanço para concretizar a saída do Reino Unido da União Europeia.

A primeira-ministra britânica, Theresa May, confirmou a existência desse entendimento mas sublinhou que ainda existem algumas diferenças em “detalhes específicos” que serão ultrapassados no decorrer das reuniões para acertar o que se irá passar durante o referido período de transição. De acordo com a visão dos britânicos o período de transição, a que eles preferem chamar de “período de implementação”, será aproveitado para limar "algumas arestas” em sectores como a segurança, o comércio e a livre circulação de pessoas e bens dentro do espaço europeu. Mas, para a União Europeia a grande preocupação é estabelecer as regras que nortearão as relações com o Reino Unido, no período imediatamente a seguir ao Brexit.

Nesse relacionamento a grande dúvida tem a ver com o facto de muitos britânicos já se terem manifestado descontentes com o facto do seu país sair da União Europeia.



Críticas no Reino Unido

Esse descontentamento tem sido reflectido em variadas críticas internas dirigidas à política de Theresa May, acreditando-se que a primeira-ministra faça de tudo para sal-

vaguardar a circulação de pessoas no espaço europeu, de modo a não ver comprometida a sua popularidade junto do eleitorado local.

Theresa May manteve do-mingo uma reunião com os seus principais ministros para discutir, precisamente, como poderá funcionar o período de transição, sobretudo no que toca à liberdade que o Reino Unido vai reivindicar para negociar acordos comerciais com outros países duran-te esse lapso de tempo.

Em anteriores reuniões ficou já estabelecido que du­rante o período de transição o Reino Unido não participará nas instituições e no processo de decisões da União Europeia, mas terá de continuar a respeitar as leis e os regulamentos fixados por Bruxelas. Quer dizer que durante este período o Reino Unido não poderá intervir em matérias como o orçamento, assuntos judiciários, de supervisão e de execução, incluindo as compe-

tências do Tribunal de Justiça da União Europeia.

A posição de princípio ­ pelos 27 Estados-membros da União Europeia, já aceite por Londres, estabelece que contudo pode reclamar, em alguns casos específicos, para obter o estatuto de observador de algumas reuniões.

Porém, entre os acordos sobre os princípios gerais e os aspectos concretos das disposições do período de transição existe todo um espaço que abre portas às discussões negociais. Uma dúvida que tarda a ser desfeita é saber se o Reino Unido está preparado para abandonar já o mercado único, ou aceita continuar integrado no mercado aduaneiro, o que o obriga a aceitar a liberdade de movimento de pessoas e bens?

Do que não existem dúvidas é de que o Governo de Theresa May está a braços com uma forte pressão interna, centrada no próprio Partido Conservador, com uma população cada vez menos entusiasmada com o Brexit. No fim-de-se­mana, algumas das figuras proeminentes do partido de Theresa May desenvolveram um ataque contra o responsável das Finanças e número dois do Governo, Philip Hammond, depois de este ter dito em Davos que o ideal para o pós-“Brexit” seria um cenário de “mudanças modestas” no relacionamento comercial entre Londres e Bruxelas. Para apimentar ainda mais esta discussão, um relatório encomendado pelo Governo revela que durante o período de transição, independentemente dos acordos que vierem a ser estabelecidos, o seu crescimento do Reino Unido será cinco vezes inferior do que aquele que seria caso não houvesse o Brexit. O Governo ad-mitiu a existência desse rela-

tório, mas recusou divulgá-lo argumentando que se trata de um documento “incompleto” que ainda está a ser “trabalhado”.



Theresa May cautelosa

A primeira-ministra, Theresa May, que também participou no Fórum de Davos continua cautelosa nas respostas sobre o “Brexit”, mas não esconde o seu optimismo quanto à capacidade dos negociadores de ambos os lados chegarem a um compromisso que sirva os interesses dos dois blocos.

May disse que quer manter uma parceria “especial e profunda”com a União Europeia, em termos de relações comerciais. Recentemente, o jornal Financial Times disse que os britânicos querem integrar uma cláusula no acordo que permita a Londres negociar acordos bilaterais de comércio durante o período de transição. May, que neste momento se encontra de visita à China para discutir a assinatura de acordos comerciais para o período que se segue ao Brexit, teve a oportunidade de reafirmar antes de seguir para Pequim que se pretende manter como primeira-ministra.

Theresa May, que desta forma desmentiu a rumores postos a circular no interior do seu próprio Partido Conservador, tem tentado manter um diálogo construtivo com a oposição Trabalhista, uma opção que é vista como uma “fraqueza” reveladora de “demasiadas cautelas” e, provavelmente, de alguma “falta de convicção” no sucesso do Brexit.

Para tentar contrariar essas dúvidas, a própria primeira-ministra tem-se multiplicado em declarações de apoio ao Brexit mantendo algum distanciamento em relação à ala mais crítica do partido.