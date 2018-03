Mundo

União africana felicita organização das eleições

O Presidente da Comissão da União Africana (CUA), Moussa FakI Mahamat, felicitou o povo da Serra Leoa pelas eleições gerais pacíficas, transparentes e credíveis organizadas a sete de Março.

Fotografia: DR

Em comunicado divulgado pela CUA, Mahamat disse ter tomado nota da atmosfera pacífica em que as eleições decorreram na quinta-feira e saudou os esforços de todas as partes abrangidas, entre as quais os partidos políticos e a Comissão Eleitoral Nacional (NEC).

As eleições presidenciais da Serra Leoa continuam indecisas. Em conformidade com a Constituição e a lei eleitoral em vigor no país, uma segunda volta vai ser organizada entre os dois candidatos mais votados.

Para o efeito, o presidente da NEC lançou um apelo a todos os actores, sobretudo aos candidatos do Partido dos Povos da Serra Leoa (SLPP) e do Partido Unido do Povo (APC), para preservarem a paz e fazendo tudo para que o processo eleitoral tenha um desfecho feliz.

“A União Africana continua determinada a apoiar os esforços de consolidação da democracia na Serra Leoa e noutros Estados membros graças a processos eleitorais pacíficos, transparentes e credíveis”, concluiu o comunicado. Julius Maada Bio do Slpp e Samura Kamara do partido no poder, o APC, vão disputar a segunda volta prevista para 27 deste mês corrente, depois de um empate.