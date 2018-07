Mundo

União Europeia e OTAN aprofundam cooperação

A União Europeia e a OTAN assinaram ontem, em Bruxelas, a segunda declaração conjunta comprometendo-se a aprofundar a cooperação iniciada há dois anos pelos dois blocos, nomeadamente na resposta à crise migratória.

A segunda declaração conjunta UE-OTAN destaca sete áreas em que as duas organizações deverão aprofundar a cooperação, nomeadamente na resposta aos fluxos migratórios, no combate às ameaças híbridas, nas capacidades de defesa e exercícios conjuntos.

A investigação na indústria de defesa, a cibersegurança e o apoio aos parceiros de leste e do sul são pontos também em destaque.

A Organização do Tratado do Atlântico Norte e a UE partilham 22 países-membros, sendo que a parceria se mantém “no espírito de uma total abertura mútua e em conformidade com a autonomia de decisão e procedimentos das nossas respectivas organizações e sem prejuízo do carácter específico da política de segurança e defesa de qualquer dos nossos membros.”

Hoje e amanhã decorre, em Bruxelas, a cimeira da Aliança Atlântica.