Mundo

União Europeia financia eleições na RDC

A União Europeia (UE) vai financiar 30 por cento do custo global das eleições na República Democrática do Congo, num total de 129 milhões e 600 do valor global de 432 milhões de dólares norte-americanos, declarou ontem o chefe da delegação da UE na RDC, Bart Ouvry.

UE está preocupada com os níveis de violência

Fotografia: John Bompengo

“Vamos intervir com outros parceiros em apoio às actividades de preparação das eleições pela Comissão Eleitoral Nacional Independente (CENI)”, declarou Bart Ouvry em entrevista divulgada nas antenas da rádio privada Top Congo, em Kinshasa.

Segundo o embaixador, as negociações estão em curso e devem concluir-se brevemente, estando a UE disposta a dar também uma ajuda de perícia com grupos independentes de peritos internacionais e ao Projecto de Apoio ao Ciclo Eleitoral no Congo (PACEC).

Bart Ouvry acrescentou que a UE está igualmente pronta para prestar uma ajuda financeira para que as eleições possam realizar-se no prazo previsto e que sejam da melhor qualidade possível e credíveis. Segundo o diplomata, está previsto um comité de parceria para discutir sobre a maneira como organizar as eleições na RDC.