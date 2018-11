Mundo

União Europeia quer usar detectores de mentiras

A União Europeia (UE) quer implementar um sistema de detecção de mentiras, que visa identificar migrantes ilegais nas fronteiras com mais movimento, nomeadamente as da Hungria, da Grécia e da Letónia. O sistema de inteligência artificial irá ser testado nestes três países, mas já conta com várias críticas a nível mundial, que acusam a União Europeia de promover pseudociência.

Fotografia: DR

O “detector de mentiras” irá analisar micro-expressões dos migrantes que tentarem entrar na União Europeia, de maneira a ver se o que eles dizem sobre si e sobre as suas intenções é verdadeiro ou falso. Para isso, este sistema de inteligência artificial criou um guarda de fronteira, sob a forma de animação, que será personalizado consoante o género, a etnia e a língua do migrante e que lhe fará perguntas através de uma webcam.

Os refugiados considerados pelo guarda como sendo de “baixo risco” terão de fazer uma nova avaliação da sua informação; os que forem considerados de “alto risco” ficam sujeitos a uma análise mais aprofundada.

O procedimento é o seguinte: o guarda irá usar um dispositivo manual para cruzar informações automaticamente, comparando imagens faciais tiradas durante a fase de pré-triagem com aquelas que tenham sido tiradas em travessias anteriores — que já se encontram nos passaportes dos migrantes.

Na fase seguinte, os documentos pessoais são verificados novamente, a impressão digital é confirmada e faz-se o scan da palma da mão e a correspondência facial do migrante. Aqui, o “nível de risco” quanto ao passageiro será de novo calculado pelo guarda-fronteira, que irá determinar o seu futuro.

O projecto foi financiado pela União Europeia com um fundo de 4,5 milhões de euros. De acordo com o coordenador do mesmo, George Boultadakis, estão a ser utilizadas tecnologias anteriormente testadas para dar mais poder aos guarda-fronteiras, de forma a que as análises aos migrantes sejam eficazes e rigorosas.

No entanto, o projecto tem sido alvo de várias críticas por parte de especialistas. Bruno Verschuere, professor de psicologia forense na Universidade de Amesterdão, disse ao jornal alemão De Volskrant que acreditava que o sistema daria resultados injustos, defendendo que “esta é a materialização de tudo o que pode correr mal com a detecção de mentiras” e que “não há fundamento científico para os métodos que estão a ser usados agora”.