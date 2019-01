Mundo

Universidade egípcia expulsa estudante por abraçar o noivo

A universidade egípcia de Al Azhar expulsou uma es-tudante que, fora do recin-to universitário, abraçou o namorado que acabara de a pedir em casamento. O abraço foi difundido nas redes sociais e a universidade expulsou-a.

O comité de disciplina da universidade investigou o sucedido e tomou a decisão de expulsar a estudante, apesar de o abraço não ter sido dado no recinto daquele im-portante centro académico do islão sunita, disse à agência de notícias espanhola EFE o porta-voz, Ahmed Zaree.

A decisão não é definitiva, podendo a aluna recorrer perante o Comité de Disciplina Supremo, que decidirá se “confirma, reduz ou anula o castigo”, acrescentou.

O porta-voz argumentou que a Universidade de Al Azhar “tem um carácter especial” por ser um centro religioso e as suas decisões serem coerentes com “os valores da sociedade” egípcia. A maior parte dos egípcios é sunita e segue tradições conservadoras, sobretudo as que dizem respeito às relações entre homens e mulheres.

Ahmed Zaree sublinhou a importância de impor “um castigo forte, coerente com os valores da Universidade”.

A estudante, que não foi identificada, tem sido considerada pelos meios de comunicação social egípcios “a rapariga do abraço”. Foi filmada no momento em que um homem jovem se ajoelhou à sua frente com um ramo de flores, pedindo-a em casamento, abraçando-a e pegando-lhe ao colo. Os dois rodopiaram abraçados. O pedido de casamento teve lugar no recinto de uma outra instituição de ensino superior no Cairo, a Universidade de Mansura.