Mundo

Urso-das-cavernas encontrado intacto em gruta

Um “urso das cavernas”, com mais de 22 mil anos, foi encontrado em bom estado de conservação numa gruta no Árctico russo.

Fotografia: DR

A carcaça do animal, que viveu na Idade do Gelo, foi encontrada, na semana passada, por um grupo de pesquisadores da NEFU (Universidade Federal do Nordeste), em Yakutsk (Sibéria), depois de alertados para a descoberta por um grupo de pastores de renas nas ilhas Lyakhovsky, no extremo Norte da Rússia, entre o mares de Láptev e da Sibéria Oriental.



Segundo os cientistas, este é o primeiro exemplar da espécie a ser encontrado com órgãos internos e tecidos moles intactos, incluindo o focinho. Antes disso, apenas tinham sido encontradas ossadas e carcaças secas de animais daquela era.

“Esta descoberta é de importância mundial”, segundo Lena Grigorieva, especialista russa em espécies extintas da Idade do Gelo.