Vacina com abordagem inovadora começa a ser testada no Reino Unido

Uma vacina contra a Covid-19 com uma abordagem inovadora, desenvolvida por cientistas da universidade britânica Imperial College London, começa a ser testada esta semana em humanos com o objetivo de ter um produto final em 2021, anunciou a instituição.

Nas próximas semanas, 300 voluntários vão receber duas doses da vacina e se produzir uma resposta imunológica promissora serão feitos testes maiores no final do ano com cerca de seis mil voluntários para testar a eficácia.

A primeira fase de testes vai pôr à prova uma nova técnica com “potencial para revolucionar o desenvolvimento de vacinas e permitir que os cientistas respondam mais rapidamente a doenças infecciosas emergentes”, destacou, num comunicado.

Em vez de usar o método tradicional de inocular pessoas com uma forma enfraquecida ou modificada do vírus, este projecto adopta uma nova abordagem, que usa filamentos sintéticos de ARN com base no material genético do vírus.

Uma vez injectado no músculo, o ARN auto-amplifica-se, gerando cópias de si próprio, e instrui as células do próprio corpo a produzirem cópias de uma proteína espinhosa encontrada na parte externa do vírus.

Este processo pretende treinar o sistema imunológico a responder ao coronavírus para que o corpo possa reconhecê-lo facilmente e defender-se contra a Covid-19 no futuro. Segundo o grupo de cientistas do Imperial College, a vacina passou em testes pré-clínicos em animais e deu sinais de ser segura e eficaz em termos de produzir uma resposta imunológica.

O líder do projecto, Robin Shattock, especialista em doenças infecciosas, congratulou-se pelo facto de ter demorado apenas seis meses o processo entre o início e esta fase de testes em humanos. “Se a nossa abordagem funcionar e a vacina fornecer uma protecção eficaz contra doenças, poderá revolucionar a forma como responderemos a surtos de doenças no futuro”, vincou.

Os investigadores esperam publicar os resultados assim que os dados dos testes estiverem disponíveis para ter uma vacina viável disponível na Primavera de 2021.

O projecto foi financiado com 41 milhões de libras (46 milhões de euros) do Governo britânico e mais cinco milhões de libras (5,6 milhões de euros) em donativos, incluindo de cidadãos, o que permitiu a acelerar o trabalho.

O Governo britânico fi-nanciou com mais de 20 milhões de libras (22 milhões de euros) um outro projecto de vacina em desenvolvimento pela

Universidade de Oxford, actualmente na segunda fase de testes clínicos, o qual garantiu uma parceria com uma farmacêutica para a produção a partir de Setembro.

O Imperial College adoptou uma via diferente, tendo criado uma empresa social intitulada VacEquity Global Health (VGH) para distribuir a vacina, prometendo prescindir do pagamento de direitos e cobrar preços baixos ao Reino Unido e a países de rendimentos baixos.

A pandemia da Covid-19 já provocou mais de 436 mil mortos e infectou mais de oito milhões de pessoas em 196 países e territórios, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detectado no final de Dezembro, em Wuhan, uma cidade do centro da China. O Reino Unido é o país com o terceiro maior número de mortes (41.736 mortes), a seguir aos Estados Unidos (116.127) e Brasil (43.959 mortes).

Anunciado medicamento eficaz

Um grupo de investigadores da Universidade de Oxford publicou, ontem, um trabalho científico que mostra as primeiras evidências de que a dexametasona, um esteróide com baixo custo, reduz a probabilidade de morte dos pacientes hospitalizados com Covid-19.

De acordo com a BBC, o medicamento, que já existe no mercado, é anunciado pela Universidade de Oxford como um grande avanço no combate à pandemia do novo coronavírus.

A dexametasona, de acordo com os investigadores, reduz o risco de morte para os doentes que estão ligados a ventiladores em um terço e em um quinto para os pacientes que estão apenas a receber oxigénio.

O estudo, que está incluído num grande ensaio mundial para avaliar os efeitos de tratamentos para outras patologias no novo coronavírus, envolveu 175 hospitais do Serviço Nacional da Saúde do Reino Unido e perto de 11.500 pacientes.

O ministro da Saúde, Matt Hancock, anunciou ontem, que o medicamento começa a ser usado no tratamento do novo coronavírus, depois de terem sido conhecidos os resultados do estudo.

O governante explicou, ainda, que o país tem “acumulado stocks” de dexametasona desde Março, estando agora na posse de cerca de 200 mil doses, que “estão prontas para serem administradas”. “Estamos a trabalhar com a NHS (sistema nacional de saúde) para que o tratamento padrão para a Covid-19 inclua a dexametasona a partir desta tarde”, disse.

Os especialistas britânicos envolvidos na investigação indicam que se o medicamento tivesse sido usado para tratar os doentes no Reino Unido desde o início da pandemia, poderiam ter sido salvas até cinco mil vidas. Por ser barato, também pode ser uma ajuda enorme em países mais pobres, com números muito altos de doentes da Covid-19, garantem.

Martin Landray, professor de Medicina e Epidemiologia na Universidade de Oxford, indicou à BBC que cada tratamento com dexametasona custa cinco libras, ou seja, menos de seis euros.