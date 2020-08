Mundo

Vacina não pode ser só de uma nação ou só para os mais ricos

O Papa Francisco alertou contra a possibilidade de a futura vacina para a Covid-19 ser propriedade de apenas uma nação, sem chegar a todos ou de ser dada prioridade aos mais ricos.

Chefe da Igreja Católica

“Que triste seria se a Vacina da Covid-19 desse prioridade aos mais ricos. Que triste seria se fosse propriedade de uma só nação e não de todos”, defendeu, ontem, o chefe da Igreja Católica, durante a catequese que se realizou no Palácio do Vaticano, por questões de segurança.



O Papa voltou a lembrar que a “pandemia pôs a descoberto a difícil situação dos pobres e a grande desigualdade que reina no mundo” e que “o vírus, ainda que não faça diferenciações entre as pessoas, encontrou no seu caminho devastador grandes desigualdades e discriminação”, que acabou por acentuar.

Por isso, continuou, tem de haver uma resposta “dupla” à pandemia, que passa por encontrar a cura para um vírus “pequeno, mas terrível” e por se cuidar “de um grande vírus que é a injustiça social, a desigualdade de oportunidades, a marginalização e a desproteção dos mais frágeis”.



Sobre a reabertura das actividades comerciais, Francisco alertou que não deverá provocar “injustiças sociais nem a degradação do meio ambiente”.

A pandemia, defendeu, deverá servir como uma oportunidade para construir “algo diferente”, tal como “fazer crescer uma economia de desenvolvimento integral dos pobres e do bem-estar”.

Francisco considerou ainda que seria “um escândalo” se toda a ajuda económica que está a ser disponibilizada, essencialmente com dinheiros públicos, se focasse em resgatar indústrias que não contribuem para a inclusão dos excluídos, nem para a promoção dos mais pequenos.