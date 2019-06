Mundo

Vaga de calor mata 49 pessoas na Índia

Pelo menos 49 pessoas morreram nas últimas 24 horas no Estado de Bihar, no norte da Índia, em consequência de uma vaga de calor, com temperaturas de cerca de 45 graus centígrados.

Fotografia: DR

Segundo as autoridades, as vítimas são da região de Magadh, em seca acentuada há várias semanas. Vijay Kumar, autoridade de saúde pública local, precisou que as 49 mortes foram em três distritos.

“Houve um agravamento súbito da temperatura no sábado à tarde. Pessoas que sofreram golpes de calor foram transportadas para diferentes hospitais, a maior parte morreu no sábado à noite e alguns no domingo de manhã, enquanto recebiam tratamento”, disseVijay Kumar à AFP.

“Outras 40 pessoas estão hospitalizadas”, acrescentou. A maioria das vítimas mortais tinha mais de 50 anos e, quando foi hospitalizada, apresentava febre alta, diarreia e vómitos. O chefe do governo regional de Bihar, Nitish Kumar, anunciou que as famílias das vítimas vão receber, cada uma, uma compensação de 400 mil rupias (cerca de 5 mil euros).