Mundo

Vala com 12 corpos descoberta na Líbia

Doze corpos sem vida foram descobertos, no domingo, em cinco novas valas comuns, na área de Mashrou al-Rabt em Tarhouna, a 60 quilómetros a sudoeste de Tripoli, declarou o director do Departamento de Busca e Identificação de Pessoas Desaparecidas, Lotfi Tawfik.

Fotografia: DR

Numa declaração à imprensa, Tawfik ilustrou a dimensão do fenómeno das valas comuns, das quais mais de uma dúzia foram identificadas na mesma região.

Um total de 102 corpos sem vida foram encontrados na área de Tarhouna e a sul de Trípoli, após a retirada desta zona, em Junho último, das forças do marechal Khalifa Haftar, auto-proclamado comandante do Exército Nacional Líbio, quando tentavam tomar o controlo da mesma, desde 4 de Abril de 2019.



Entretanto, uma célula terrorista foi desmantelada e os seus membros detidos ontem, na periferia de Trípoli e da cidade de Khoms (sudeste), anunciou o comandante da Força Anti-terrorista do Governo líbio de União Nacional, major-coronel Mohamed al-Zein, citado pela Efe. Composta por quatro elementos, entre eles estrangeiros, a célula preparava-se para cometer actos terroristas no território líbio, indicou o major coronel al-Zein, sem dar outros detalhes. O comandante da Sala de Operações e Controlo da Força Anti-terrorista, Ali Abu Zayan, afirmou que os membros desta célula possuíam engenhos explosivos.



Aquele responsável, acrescentou que um inquérito está em curso para identificar a sua filiação e os patrocinadores a fim de impedir as suas operações e planos.

Várias células terroristas filiadas no Dash (Estado Islâmico) continuam activas na Líbia, apesar da derrota, em 2016, desta organização terrorista no seu bastião em Sirtes, no centro da Líbia, disse Ali Zayan.