Mundo

Vandalizada missão de observação eleitoral da Igreja Católica em Bunia

As instalações da missão de observação eleitoral da Igreja Católica em Bunia, no nordeste da República Democrática do Congo, foram vandalizadas na sequência das eleições de domingo, revelou ontem a Conferência Episcopal do país.

Violência em Bunia preocupa Conferência Episcopal

Fotografia: DR

“A sede da Caritas em Bunia, que acolhia também a nossa missão de observadores nesta cidade, foi vandalizada por desconhecidos na noite de domingo para segunda-feira”, disse à agência France Press o padre Clément Makiobo, responsável pela Comissão Justiça e Paz da Comissão Nacional Episcopal do Congo (Cenco).

“Levaram as máquinas usadas para a recolha de dados eleitorais em Bunia, mas isso não vai afectar a transmissão de resultados que já tinham sido comunicados com sucesso para Kinshasa”, acrescentou.

De acordo com o padre Clément Makiobo, as investigações em curso irão permitir determinar se se trata de um simples roubo ou se os assaltantes visavam impedir a transmissão dos resultados. "Foram tomadas todas as medidas para enfrentar estes actos de sabotagem", acrescentou.

A Conferência Episcopal Nacional do Congo (Cenco) tinha anunciado durante a manhã de ontem o adiamento para hoje da publicação do seu relatório preliminar de observação das eleições de domingo devido ao corte de Internet decretado pelas autoridades.

Segundo o secretário-geral e porta-voz da organização, Donatien Nshole, citado pela agência de notícias France Press, a apresentação do relatório preliminar da missão de observação, que inclui 40 mil observadores, foi adiada devido ao corte da Internet e por ser necessário “mais tempo para que o trabalho seja feito por telefone”.

O serviço de Internet foi cortado, na segunda-feira, oficialmente para evitar “um levantamento popular”, numa altura crucial da contabilização dos resultados das eleições presidenciais, legislativas e provinciais de domingo.

Os resultados provisórios do escrutínio serão divulgados "o mais tardar no domingo, 6 de janeiro", segundo a Comissão Eleitoral Nacional Independente (CENI).

Na segunda-feira, a missão de observação eleitoral da Cenco, única missão de observação nacional acreditada, tinha dado conta de anomalias no processo de contagem dos votos em pelo menos três territórios favoráveis aos candidatos da oposição. A eleição ficou marcada por vários incidentes violentos, que causaram, pelo menos, quatro mortos, segundo a AFP

Mais de 39 milhões de congoleses foram chamados às urnas no domingo para escolher o sucessor do Presidente Joseph Kabila, obrigado pela Constituição e pela opinião pública a não se recandidatar, e também os deputados nacionais e provinciais de 75.781 colégios eleitorais.

O delfim de Kabila, Emmanuel Ramazani Shadary, foi um dos candidatos, a par com dois opositores, Félix Tshisekedi e Martin Fayulu.

O novo Presidente deverá assumir o cargo a 18 de janeiro.